Un audio revela que un hospital español pidió rechazar pacientes para aumentar beneficios

El diario español El País publicó este miércoles una grabación del CEO del grupo Ribera, que gestiona el centro hospitalario, Pablo Gallart, en la que pide a sus mandos realizar menos intervenciones o rechazar pacientes o procesos menos rentables, a costa de subir las listas de espera, para aumentar el beneficio en "cuatro o cinco millones" de euros.

El Hospital Universitario de Torrejón, inaugurado en 2011, está basado en el modelo de gestión público-privada, por lo que su financiación, propiedad y control son públicos, pero la prestación del servicio está adjudicada durante un periodo de tiempo a una empresa concesionaria, en este caso, el grupo Ribera Salud.

Tras conocerse la noticia, Pedro Sánchez, acudió a su cuenta de la red social X para criticar que el CEO de una empresa esté "decidiendo sobre la vida de la gente" y ha señalado que "en eso consiste la privatización de la sanidad".

"Más listas de espera, más rentabilidad, más injusticias. No lo vamos a permitir. El Gobierno defenderá la sanidad pública con todos los instrumentos del Estado", aseguró el jefe del Ejecutivo, que cargó contra el conservador Partido Popular, que gobierna en la región autónoma de Madrid e implantó este modelo de gestión en el Hospital de Torrejón.

También la ministra de Sanidad, Mónica García, avanzó que su Departamento investigará a fondo este asunto y denunció que en Madrid "hay un mecanismo por el cual se está engrosando la cuenta de resultados de las empresas privadas", a la vez que señaló a las compañías Grupo Ribera y Quirón como beneficiarias de este supuesto mecanismo.

Por su parte, la Consejería de Sanidad de Madrid asegura que "no se ha detectado hasta la fecha ningún incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesión de servicio público".

Aun así, las autoridades sanitarias de la región han convocado una reunión urgente con la cúpula directiva de la empresa y un equipo se trasladó al hospital para supervisar la adecuada prestación del servicio en todos sus ámbitos.