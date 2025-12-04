Country Garden, con luz verde para reestructurar 14.000 millones de dólares en deuda

La noticia llega en un momento de tensión elevada en el sector inmobiliario chino, principalmente afectado por la situación de otra firma que, como Country Garden, llegó a ser la mayor promotora del país, China Vanke, la cual parece encaminada a incurrir en el impago de su deuda, un extremo que había evitado hasta ahora por el apoyo de las autoridades.

La propuesta de Country Garden fracasó inicialmente a la hora de conseguir el apoyo de los bonistas, con advertencias este mismo año de que el plan acabaría por fracasar si la compañía no atendía las demandas de los acreedores bancarios. Finalmente, la compañía logró los votos necesarios el mes pasado.

Este mismo miércoles, la que fuese mayor promotora del país entre 2017 y 2022 reveló que sus accionistas habían aprobado un plan para emitir en torno a 13.000 millones de dólares en bonos canjeables, una iniciativa que era considerada clave para la viabilidad de la propuesta de reestructuración.

Esa emisión se efectuará en tres tramos de títulos que se podrán intercambiar por acciones, y lo obtenido con su venta se destinará a reestructurar la deuda 'offshore', que cubre únicamente una porción de los cerca de 125.000 millones de dólares a los que ascendía el pasivo del grupo al cierre del primer semestre.

Country Garden, que se comprometió a completar la reestructuración antes de que termine 2025, logró en agosto un nuevo aplazamiento, hasta enero de 2026, a la vista judicial en Hong Kong sobre la solicitud de liquidación presentada en su contra por un acreedor, un proceso similar al que afrontaron otros destacados nombres del sector como Evergrande.

La compañía, que había sido considerada una de las promotoras mejor gestionadas de China, entró en impago en octubre de 2023 tras verse inmersa en una grave crisis de liquidez, acumulando pérdidas cercanas a los 30.000 millones de dólares en los dos últimos ejercicios, aunque en 2024 logró reducirlas un 82 % interanual.

La posición financiera de muchas inmobiliarias chinas empeoró después de que, en agosto de 2020, Pekín anunciara restricciones al acceso a financiación bancaria a las promotoras que habían acumulado un alto nivel de deuda, entre las que destacaba Evergrande, con un pasivo de casi 330.000 millones de dólares.

Ante la coyuntura, el Gobierno ha anunciado diversas medidas de apoyo, con los bancos estatales abriendo asimismo líneas de crédito multimillonarias a diversas promotoras, priorizando la finalización de los proyectos vendidos sobre plano por sus implicaciones para la estabilidad social, ya que la vivienda es uno de los principales vehículos de inversión de las familias chinas.

No obstante, el mercado no está respondiendo: las ventas comerciales medidas por área de suelo se desplomaron un 24,3 % en 2022, otro 8,5 % en 2023 y un 12,9 % en 2024.