Cruz Roja: 1,5 millones de personas en Sri Lanka sufren inseguridad alimentaria por ciclón

Las lluvias torrenciales han provocado la pérdida de los cultivos y la subida de los precios, explicó Entwistle.

En algunas zonas, las precipitaciones llegaron a alcanzar los 350 milímetros en 24 horas, "una gran cantidad de lluvia para un solo día", matizó el comunicado de la FICR.

La FICR añadió que más de 20.800 casas fueron dañadas o destruidas, 278.000 edificios inundados y 78 carreteras y 15 puentes afectados.

Además, la organización apuntó que hubo 65.000 cortes de luz y de telecomunicaciones en la isla.

El riesgo de inundaciones sigue presente en algunas zonas, pues el nivel de los ríos sigue subiendo en algunas cuencas a pesar de que han aminorado las lluvias, subrayó la FICR.

Los centros de salud y los hospitales siguen inundados o dañados y los de evacuación están abarrotados, sumado a que la contaminación y el daño de los sistemas de agua comprometen el acceso a agua potable.

La Federación Internacional de la Cruz Roja ha destinado a esta crisis 107.000 euros y está en proceso de asignar alrededor de un millón de euros para responder a la emergencia en Sri Lanka.

Además, la Cruz Roja de Sri Lanka ha movilizado a más de 3.500 voluntarios que están ayudando en las evacuaciones y distribuyendo suministros.