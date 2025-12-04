EE.UU. dice que "los ojos del mundo" están puestos sobre Honduras

"Los ojos del mundo, incluidos los nuestros, están en Honduras", escribió en su cuenta de X el subsecretario de Estado estadounidense, Chirstopher Landau.

El funcionario agregó que el mensaje del presidente Donald Trump es que "la democracia" de Honduras se encuentra en "tela de juicio" y que el pueblo hondureño "merece que se respete su voluntad y se escuche su voz".

El segundo al mando del Departamento de Estado concluyó en su mensaje que todos los partidos involucrados en la elección tienen la obligación de defender "la independencia del Consejo Nacional Electoral".

Las declaraciones del Gobierno estadounidense llegan luego de que dos de los contendientes en la disputa, Rixi Moncada, del oficialista partido Libre y el conservador del partido Liberal, Salvador Nasralla, denunciaran irregularidades en el conteo de votos, apuntando a un "golpe electoral en curso".

Este jueves, el conservador Nasralla denunció un "cambio de datos" en el conteo de voto preliminar durante la madrugada, cuando -según indicó- "se apagó la pantalla" del portal de resultados dando ventaja a Nasry Asfura, por lo que instó a investigar a la ASD, la empresa responsable del portal donde se proyectan esos resultados preliminares.

Por su parte, la consejera presidenta del ente electoral de Honduras, Ana Paola Hall, dijo hoy que el "escaso margen" entre los candidatos presidenciales es "histórico" toda vez que los felicitó por su "civismo", al no haber incurrido en constantes declaratorias anticipadas, ni intentos de sabotaje alguno".

"Cualquier análisis sobre la deducción de responsabilidad a la empresa referida debe realizarse posteriormente. En este momento es preciso terminar la elección. Les aseguro que seremos rigurosos", destacó Hall.

La denuncia del conservador llega después de que este jueves los resultados preliminares de las elecciones se revirtieran: ahora, con el 86,62 % de las actas escrutadas Asfura, el candidato del Partido Nacional, apoyado por Donald Trump, lidera el conteo de votos con 1.116.891 (40,25%) sufragios, mientras que Nasralla, que hasta ayer iba a la cabeza de las votaciones, tras un liderazgo inicial de Asfura, queda en un segundo lugar con 1.093.302 votos (39,40%).

Ambos candidatos conservadores han estado intercambiándose en el liderato del conteo, que se ha visto interrumpido por problemas técnicos, según el ente electoral, mientras que los hondureños se mantienen a la espera de saber quién es el virtual ganador de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre.