España y Marruecos celebran su XIII reunión de alto nivel para reforzar las relaciones

La reunión, según el Ejecutivo, se celebra "en un momento especialmente positivo" para las relaciones bilaterales y tiene el objetivo de reforzarlas "construyendo una relación más moderna, global y transversal", con visión compartida sobre los retos actuales, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el cambio climático o la transición energética sostenible.

La agenda del encuentro, que tendrá lugar en el Palacio de la Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno, comienza con el recibimiento de Sánchez al primer ministro marroquí con honores militares, continuará con una reunión bilateral de los dos mandatarios y después, ambos presidirán la reunión plenaria de las delegaciones.

Seis ministros (Asuntos Exteriores, Transición Ecológica, Transportes, Educación, Agricultura e Inclusión) más la secretaria de Estado de Comercio y Empresa se suman a la delegación española que participa en este foro, también con reuniones sectoriales, y además, los ministros de Presidencia e Industria se verán este miércoles con sus homólogos marroquíes para avanzar en sus respectivos ámbitos.

La última Reunión de Alto Nivel tuvo lugar en Rabat el 1 y 2 de febrero de 2023 y entonces, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no fue recibido por Mohamed VI, quien se encontraba fuera del país de vacaciones.

Sánchez aprovechó ese foro para reiterar el apoyo del Ejecutivo a los planes autonomistas de Marruecos para el Sahara Occidental, un giro que dio en abril de 2022 respecto a la posición española sobre la excolonia, y que fue duramente criticado por los partidos de izquierda y nacionalistas que lo apoyan.