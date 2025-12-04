Gobierno venezolano presenta para 2026 un presupuesto que cae un 12 % respecto al de 2025

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, presentó el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2026 ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, donde indicó que, del total, el 77,8 % será destinado a la inversión social.

Hace un año, el Legislativo aprobó un presupuesto equivalente entonces a 22.661.477.939 dólares para 2025.

La también ministra de Hidrocarburos destacó que el presupuesto para 2026 "tiene previsto y contemplado los recursos que se requieren para la seguridad y para la defensa de Venezuela", en medio del creciente despliegue militar de Estados Unidos en aguas del mar Caribe cercanas a la nación suramericana.

En ese sentido, Rodríguez aseguró que su país sigue "de pie" a pesar del que señaló como "despliegue dantesco de fuerzas militares estadounidenses".

Si bien EE.UU. insiste en que su presencia militar en la región tiene como objetivo combatir el narcotráfico, Rodríguez reiteró este jueves que Washington busca "hacerse de los recursos energéticos de Venezuela", entre ellos, el petróleo.

Sin embargo, la funcionaria chavista expresó que su país "no se somete" a pesar del "terrorismo psicológico" que, denunció, ha vivido en "más de 23 semanas".

Además, dijo que la actividad petrolera venezolana, el principal motor económico de la nación, registra un "crecimiento sostenido".

"Hoy podemos mostrar que venimos en un proceso franco de recuperación de la producción petrolera con esfuerzo propio, pero mirando siempre hacia el futuro y con una meta que fijó el presidente (Nicolás Maduro) para finales de este año de llegar al 1.200.000 barriles", señaló.

El proyecto de ley fue posteriormente aprobado en primera discusión, por lo que ahora deberá pasar por un segundo y último debate para poder ser ejecutado el próximo año.