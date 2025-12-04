Macron inicia visita a China con llamadas a la paz en Ucrania y al reequilibrio económico

Macron, que llegó este miércoles a Pekín, fue recibido por Xi con una ceremonia oficial en el Gran Palacio del Pueblo, situado en la plaza de Tiananmen, antes de mantener un encuentro en el que instó a China a implicarse en pasos concretos hacia un alto el fuego en Ucrania.

El mandatario francés defendió que Francia y China, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, tienen una "responsabilidad particular" para avanzar hacia "una paz robusta y duradera" y pidió a Pekín apoyar "al menos un cese temporal de las hostilidades bajo la forma de una moratoria sobre los ataques a infraestructuras críticas" en invierno.

Xi respondió que China "apoya todo esfuerzo en favor de la paz" y expresó su esperanza de que las partes alcancen un acuerdo "justo, duradero, vinculante y aceptado por todas las partes implicadas".

Aseguró que Pekín "seguirá desempeñando un papel constructivo", pero rechazó "toda acusación irresponsable y discriminatoria" sobre la postura china.

China evita desde el inicio de la invasión criticar abiertamente a Rusia, con la que ha profundizado sus intercambios en los últimos años.

En su comparecencia conjunta, ambos líderes abordaron además la situación en Oriente Medio. Xi afirmó que China y Francia trabajarán juntos para avanzar hacia "una solución completa, justa y duradera" y anunció una ayuda de 100 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza.

El eje económico ocupó gran parte de la jornada. Macron advirtió de que la economía mundial afronta "desequilibrios que se están volviendo insostenibles", entre ellos un déficit comercial global respecto a China, una demanda interna insuficiente en el gigante asiático y problemas de competitividad en Europa.

Afirmó que esos retos deben abordarse "mediante la cooperación" y alertó de que "la peor forma de gestionar esta situación sería una guerra comercial".

Xi replicó que la cooperación económica y comercial bilateral "ha ganado en volumen y en calidad" y describió a Francia como "un socio económico y comercial importante e insustituible".

El líder chino señaló que el comercio bilateral llegó a 68.750 millones de dólares en los primeros diez meses del año y afirmó que China ofrecerá "un clima de negocios justo, transparente, no discriminatorio y previsible" a las empresas de ambos países.

Añadió que el XV plan quinquenal chino, que regirá la segunda economía mundial el próximo lustro, "ofrecerá importantes oportunidades al mundo".

Ambos mandatarios firmaron acuerdos en patrimonio cultural, educación, investigación científica, aviación y cooperación medioambiental.

Macron sostuvo que esta agenda refleja "un diálogo basado en la igualdad y el respeto mutuo", mientras Xi señaló que permitirá "ampliar la cooperación pragmática", incluida la economía verde, la inteligencia artificial y la biomedicina.

La jornada incluyó también la séptima reunión del Consejo de Empresas Franco-Chino, en la que Macron insistió en la necesidad de "abrir una nueva etapa" de la asociación económica y Xi defendió que la interdependencia económica "no es un riesgo ni una amenaza".

El mandatario francés sostuvo además encuentros con el primer ministro chino, Li Qiang, y el presidente del Legislativo, Zhao Leji, la segunda y la tercera autoridad del gigante asiático, respectivamente.

Macron, que visita el país asiático acompañado de más de treinta directivos de empresas galas, viajará esta noche a Chengdu, donde continuará este viernes sus reuniones con Xi.