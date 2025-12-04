Oliver destaca rol de agencias públicas de noticias en 60 aniversario de EFE en Argentina

"Hoy, al inaugurar esta muestra, celebramos 60 años de presencia en Argentina, 60 años trabajando con la sociedad argentina, con sus instituciones, sus medios y profesionales, que vienen contando con EFE como un referente informativo importante", expresó Oliver, quien resaltó que el acto tuviera lugar en el Museo de la Inmigración MUNTREF, "un lugar icónico y simbólico".

El museo, establecido en el antiguo Hotel de Inmigrantes de Buenos Aires, alberga a partir de este jueves y hasta el 1 de marzo de 2026 la exposición 'Testigos de la historia', compuesta íntegramente por imágenes del archivo de EFE y que traslada a los visitantes por un repaso cronológico de algunos de los hitos de la historia reciente de Argentina.

"A través de millones de imágenes, miles de crónicas y del esfuerzo diario de cientos de periodistas, fotoperiodistas, operadores de cámara, EFE ha sido testigo de la historia de Argentina, que es esa fuente inagotable de historias, es ese gran laberinto humano, ese surtidor de pasiones y de personajes ilimitado, que desde 1965 es parte de nuestro mapa sentimental e informativo", añadió.

Oliver resaltó que el desembarco de la agencia hace 60 años en Buenos Aires representó además la apertura de su primera delegación fuera del territorio español y el establecimiento de su primera oficina en América: "Aquí nació la corresponsalía latinoamericana de EFE, aquí dimos nuestro primer paso internacional y reforzamos una vocación que hoy nos define, la de narrar el mundo en español para un mundo que necesita cada día más información fiable, honesta y contrastada".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente subrayó la importancia de las agencias públicas de noticias "en un mundo donde la desinformación es un problema global" y aseguró: "EFE es una compañía que da servicio público en una sociedad democrática. En EFE, el beneficio no es económico, en EFE el beneficio que se busca es un beneficio social, y nos sentimos orgullosos de esa labor".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por eso, agregó, el trabajo de la agencia requiere de "independencia, rigor, profesionalidad y compromiso ético" para que "millones de personas estén informadas de manera veraz, plural y contrastada".

Oliver cerró su discurso con un agradecimiento a las empresas y organismos que brindaron su apoyo a la exposición e invitó a los asistentes a recorrerla: "Vean no solo fotografías, sino una ventana abierta a la historia y al futuro".