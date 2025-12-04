Tailandia incauta más de 300 millones de dólares en activos vinculados a estafas digitales

"Ayer 29 sospechosos fueron arrestados y 13 siguen prófugos. De estos 13, 3 se encuentran fuera del país", señaló el miércoles el general de policía Sophon Saraphat, subcomandante de la División de Represión del Crimen de Tailandia.

Según las autoridades tailandesas, estas personas crearon presuntamente empresas fachada y blanqueaban ganancias de diversos perpetradores de estafas digitales.

Entre las incautaciones y las órdenes de arresto figura el magnate de origen chino y ciudadanía camboyana Chen Zhi, buscado también por Estados Unidos, que lo acusa de ser "el cerebro detrás de un imperio de ciberfraude en expansión", a través del conglomerado Prince Group, con sede en Camboya.

"En el caso del Sr. Chen Zhi, relacionado con fraude en línea, tráfico de personas y lavado de dinero a través de divisas digitales, las autoridades se incautaron de 102 activos por un valor de 373 millones de bat (11,68 millones de dólares)", dijo el secretario general de la Oficina Antilavado de Dinero tailandesa, Theppasu Bavornchotidara.

El grupo empresarial de Chen Zhi, quien se ha convertido en una de las caras visibles de las ciberestafas que en los últimos años han proliferado desde centros del Sudeste Asiático con prácticas casi carceleras, cuenta con compañías en el sector inmobiliario, financiero, turístico y de alimentación, según la página web corporativa, además de tener negocios en más de 30 países, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.

Según las autoridades tailandesas, la investigación que derivó en las incautaciones y las órdenes de arresto comenzó alrededor de una cuenta bancaria "mula" utilizada para transacciones financieras entre 2017 y 2022.

Los investigadores descubrieron que el dinero fue obtenido de actividades delictivas y transferido a cuentas vinculadas a tres sospechosos, con transacciones totales que superaron los 15.000 millones de bat (470 millones de dólares).

Según la ONU, al menos 120.000 personas están retenidas en centros de estafa en Birmania, mientras en Camboya se estima que hay 100.000, pese a campañas llevadas a cabo este año para su desmantelamiento.

Este negocio genera más de 43.800 millones de dólares anuales, según el Instituto para la Paz de EE.UU., y se escondería tras empresas expandidas por el globo: Prince Group tenía una red en Nueva York que facilitó la transferencia y el blanqueo de millones de dólares procedentes de unas 250 víctimas en EE.UU., según la investigación en ese país.