Tribunal sudafricano aplaza a enero fallo de apelación del expresidente Jacob Zuma

El juez Nkosinathi Chili, del Tribunal Superior de Pietermaritzburg (este), anunciará su decisión el 23 de enero próximo ante la solicitud que busca revertir el fallo de junio pasado, donde se desestimó la petición de absolución de los acusados y permitió que el juicio continuara.

La fiscalía calificó la solicitud de apelación como parte de una estrategia de “Stalingrado” utilizada por los acusados para demorar el proceso.

Zuma y Thales buscan la suspensión permanente del proceso, argumentando que las prolongadas demoras han vulnerado su derecho a un juicio justo.

Sin embargo, en junio, el juez Chili concluyó que el tribunal carecía de autoridad para retirar los cargos y que la facultad de suspender los procesos corresponde únicamente a la fiscalía.

Thales argumentó que la muerte de los dos exdirectores de la compañía, Pierre Moynot y Alain Thétard -testigos claves en el caso- les impidió presentar pruebas en su defensa, mientras que Zuma sostuvo que el juez aplicó incorrectamente la ley, priorizando la Ley de Procedimiento Penal sobre la Constitución y vulnerando su derecho a un juicio justo.

El expresidente sudafricano, de 83 años, ha estado implicado en numerosos procesos judiciales, principalmente por cargos de corrupción y por el presunto uso de fondos públicos para eludir la rendición de cuentas.

El 22 de octubre pasado, el Tribunal Superior de Pretoria, capital del país, ordenó a Zuma devolver 28,9 millones de rands (unos 1,4 millones de euros), más intereses, a la Fiscalía del Estado por los fondos públicos usados para cubrir sus gastos legales en causas privadas.

El exmandatario está procesado en el llamado "juicio del acuerdo de armas", en el que se le acusa de haber aceptado sobornos de la empresa Thales mientras era vicepresidente de Sudáfrica, beneficiarse de contratos estatales y pagos presuntamente recibidos de la firma francesa que habrían sido canalizados a través de su asesor financiero para ocultar su origen.

En total, Zuma afronta 18 cargos y el Estado sudafricano declaró el caso listo para juicio hace cuatro años, pero las apelaciones de la defensa del expresidente retrasaron el proceso desde entonces.

La próxima audiencia está prevista para el 23 de enero de 2026, cuando el juez decida dar lugar o no a las apelaciones interpuestas.