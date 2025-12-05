Agricultores griegos se enfrentan a la Policía en la quinta jornada de protestas

Uno de los enfrentamientos se produjo cuando un grupo de agricultores intentó bloquear el acceso al segundo aeropuerto más grande del país, a las afueras de la ciudad de Salónica, en el norte del país.

Cuando, tras bajar de sus tractores, trataron de acercarse a pie al aeropuerto atravesando un campo para evadir el bloqueo de la Policía en la carretera, los agentes antidisturbios les tiraron gases lacrimógenos, según la emisora SKAI.

Los agricultores respondieron lanzando todo tipo de objetos contra la Policía.

En imágenes reproducidas por el portal News247 se puede ver un agricultor de edad avanzada sentado en el suelo, aparentemente mareado por los gases y recibiendo ayuda de sus compañeros.

Un agente de la Policía ha resultado herido, informó un portavoz gubernamental

Tras este incidente, algunos campesinos trataron incluso de romper el cordón policial, formado por vehículos y buses de la Policía, con sus tractores, pero finalmente fueron disuadidos por sus compañeros.

Otros altercados se produjeron también en la isla de Lesbos, donde desde primera hora agricultores bloquearon carreteras locales, levantando barricadas y prendiendo fuegos sobre el asfalto.

La protesta empezó el pasado lunes con bloqueos de las principales autopistas y carreteras del país.

Los agricultores exigen el desembolso de subsidios que son repartidos por la agencia estatal OPEKEPE, envuelta en un escándalo de malversación de cientos de millones de euros de fondos agrícolas de la Unión Europea (UE).

También piden la imposición de precios mínimos garantizados para que la venta de sus productos pueda cubrir los costes de producción, además de la eliminación de una serie de impuestos que gravan el diésel.

Desde el lunes las movilizaciones se han visto constantemente reforzadas y más de 6.000 tractores se encuentran actualmente bloqueando puntos clave de carreteras y autopistas en todo el país.

El cruce de Kipi, en la frontera de Grecia con Turquía, sigue bloqueado este viernes por tercer día consecutivo, por lo que a cada lado de la frontera hay unos 1.200 camiones estacionados que no pueden atravesar.

También hay bloqueos en las fronteras con Bulgaria y Macedonia del Norte.

El Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis, que el miércoles se había mostrado "dispuesto a dialogar", advirtió hoy de que "no puede haber diálogo cuando se registran enfrentamientos y conductas delictivas".

El escándalo de OPEKEPE lleva meses causando problemas al Gobierno, con dos exministros de Agricultura llamados a declarar ante una comisión parlamentaria que investiga el caso.

Desde 2017 se calcula que se podrían haber desembolsado entre 200 y 230 millones de euros a personas que declaraban falsamente tener terrenos agrícolas o zonas de pastoreo, lo que habría reducido ayudas a agricultores y ganaderos auténticos.