El alcalde de Bilbao lamenta la muerte de Gehry, cuya obra perdurará siembre en su ciudad

"Nos deja uno de los más grandes arquitectos del mundo, pero su obra perdurará para siempre en nuestra ciudad", expresó Aburto en su perfil de la red social X tras conocer la noticia de la muerte del arquitecto a los 96 años.

Y añadió: "Bilbao siempre estará agradecida al talento de Frank Gehry y al cariño que tuvo hacia nuestra villa".

Gehry, que nació en Toronto y se trasladó a Los Ángeles cuando era un adolescente, murió en su casa en la localidad californiana de Santa Mónica tras sufrir una enfermedad respiratoria, según ha revelado su jefa de gabinete, Meaghan Lloyd.

Es el autor del Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997 y convertido desde ese mismo momento en icono de la ciudad y en el símbolo de su gran transformación urbanística.

El emblemático edificio es considerado por medios especializados y la propia Solomon R. Guggenheim Foundation como una de las obras más influyentes de la arquitectura contemporánea.