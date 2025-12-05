El Gobierno de Panamá alerta de un alza en las denuncias de maltrato a los adultos mayores

En un comunicado, el Mides afirmó que este año ha tramitado "a nivel nacional, a través de sus diferentes canales de atención, 1.640 denuncias" de maltrato contra las personas mayores.

"Mides advierte sobre el aumento de denuncias por maltrato a personas mayores y hace un llamado urgente a proteger sus derechos", indicó esta cartera del Ejecutivo panameño sin detallar las cifras sobre estos casos en años anteriores.

El ministerio precisó que, de acuerdo con el protocolo vigente, las denuncias relacionadas al maltrato de personas mayores "son puestas en conocimiento del Ministerio Público, como autoridad competente para que se realice las correspondientes investigaciones".

El Mides detalló que dirige y desarrolla programas públicos destinados a proteger a los adultos mayores, como el programa "120 a los 65", una asistencia económica de 120 dólares que se da a 117.111 personas de 65 años o más "en condición de pobreza y pobreza extrema".

En esta misma vía, la Coordinación Nacional de Adulto Mayor del Mides supervisa 82 Centros de Atención Integral que dan "protección y cuidados especiales a más de 1.900 personas mayores".

El Mides citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), según los cuales en Panamá hay 563.641 personas mayores de 60 años, lo que representa el 13,9 % de la población total del país (de aproximadamente 4,2 millones de habitantes). El 47,4 % de los adultos mayores son hombres y el 56,6 % mujeres.

"El Mides reitera su compromiso como parte de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que insta a adoptar medidas para prevenir el edadismo y promover la igualdad de trato y oportunidades para este grupo poblacional", agregó la misiva oficial.