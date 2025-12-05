Exportadora de arándanos de Perú logra 400 millones de dólares para renovar plantaciones

Entre las entidades de este paquete crediticio para Camposol se encuentra la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), el brazo del Grupo Banco Mundial dedicado a invertir en el sector privado de países en desarrollo, el BID Invest, el banco neerlandés especializado en el sector agrícola Rabobank, y los bancos BBVA y Scotiabank.

La transacción se estructuró en dos tramos complementarios: el primero, por 280 millones de dólares, incluye préstamos de BID Invest (140), IFC (100) y Rabobank (40); y el segundo, por 120 millones de dólares, corresponde al financiamiento otorgado por la banca local, con sendos préstamos de 60 millones de dólares de BBVA y Scotiabank.

La IFC señaló en un comunicado que el objetivo es "fortalecer la agroindustria sostenible de Perú, promover la creación de empleo formal de calidad y mejorar la resiliencia climática del sector".

La institución financiera internacional aseguró que esta inversión permitirá a esta empresa peruana incrementar sus volúmenes de exportación en más de un 30 % entre 2025 y 2030, y crear más de 2.500 nuevos empleos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El programa de renovación varietal de esta empresa peruana "es crucial para adoptar variedades con mayores rendimientos, mayor resistencia a las plagas y, lo más importante, una mejor eficiencia en el uso del agua, en línea con la prioridad de la IFC de mitigar los riesgos hídricos y climáticos en la agricultura", señaló la institución internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo a la IFC, estas inversiones también permitirán mejorar la producción de paltas (aguacates) y adoptar y ampliar innovaciones agrícolas sostenibles que fortalezcan la competitividad de Camposol en mercados globales claves". La empresa opera actualmente en Perú, Colombia, Uruguay y Chile, con oficinas de distribución en Estados Unidos, Países Bajos y China.

La gerente país de la IFC para Perú y Ecuador, Matilde Bordón, destacó que esta transacción es la primera de la institución para el sector agroindustrial en más de 20 años", con la expectativa de que la compañía cree empleos formales y transicione hacia tecnologías más resilientes.

"Estamos invirtiendo directamente en la prosperidad a largo plazo de comunidades rurales de Perú", aseveró Bordón.

El paquete de 400 millones de dólares está condicionado a la implementación de un sólido Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS) que abordará áreas críticas como la gestión del agua, estudios de biodiversidad, prevención del estrés térmico en el lugar de trabajo y la obtención de certificaciones de agricultura sostenible.