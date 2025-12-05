Informe UE sobre fuego: menos incendios pero más destructivos y con temporadas más largas

"En el momento de la publicación de este informe, la temporada de incendios forestales de 2025 ya apunta a convertirse en la más grave desde 2001", escribe la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, en la introducción del estudio "Incendios Forestales en Europa, Oriente Medio y Norte de África 2024".

Ese informe, elaborado por el Centro de Investigación Conjunta de la UE y difundido este viernes por el Ejecutivo comunitario, confirma que "desde 2017 se han producido grandes incendios en casi todos los años en Europa" y que "esta tendencia de fuegos cada vez más extensos e intensos ha continuado".

Esa conclusión, que la comisaria cree que confirmarán los datos consolidados de 2025, se observa incluso aunque el 2024 no llegara a los niveles récords de 2023 en términos de hectáreas arrasadas debido a que la primavera y el verano registraron episodios de lluvia.

El pasado año en la UE se quemaron un total de 383.317 hectáreas, superficie que se sitúa por encima de la media de los últimos 17 años, pero inferior a las 500.000 hectáreas de 2023.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los países mediterráneos, especialmente Bulgaria, Grecia, Italia, Portugal y España, concentraron la mayor parte de la superficie quemada dentro de la UE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El país más afectado fue Portugal, con 137.651 hectáreas arrasadas en su territorio continental en 2024, un 22 % más que la media de la última década, según el informe.

En España se quemaron 47.711 hectáreas de superficie forestal, lo que supone una significativa reducción respecto a las 90.000 hectáreas de 2023. Sólo 0,26 % de los incendios fueron "grandes", pero representaron el 34,72 % del terreno arrasado.

Entre los países no comunitarios del Mecanismo de Protección Civil, el informe destaca la virulencia del fuego en Albania, Turquía, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte y Ucrania, que sufrió la mitad del área total quemada del grupo, con muchos incendios ligados a las zonas de combate.

El informe apunta a un cambio estructural en el comportamiento del fuego en Europa.

Por un lado, ilustra una mayor dispersión geográfica, pues se registraron fuegos en latitudes poco habituales como Dinamarca, Finlandia, Suecia, Polonia, Alemania y Países Bajos.

Por otro, constata que persiste una tendencia hacia temporadas de incendios forestales más largas que empezó a manifestarse a finales de la década de los 2000, que se ha acentuado desde 2017 y que y previsiblemente continuará.

"Los primeros incendios de 2025 ilustran la amenaza cambiante, con una temporada de incendios que se está alargando", apunta el informe.

Además, los datos apuntan a que tiende a haber "menos incendios más destructivos", como expone que "casi toda la superficie quemada procede de incendios de más de 30 hectáreas".

"Confiamos en que las conclusiones de este informe contribuyan a las iniciativas actuales y futuras para mejorar la preparación y la mitigación de los efectos de los incendios, tanto en la UE como a nivel internacional. Seguimos comprometidos a apoyar a las comunidades, utilizando los recursos de la UE", concluyó la comisaria europea.