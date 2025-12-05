James Cameron dice que el nuevo Avatar refleja problemas reales, como el de los refugiados

"Esta entrega aborda asuntos universales que están relacionadas con la experiencia humana, como la familia, la identidad, qué puedes hacer por la comunidad a la que decides pertenecer", declaró Cameron, en una rueda de prensa en París, la primera organizada por el director y los principales actores de 'Avatar: Fire and Ash'.

En la película "vemos problemas fundamentales de nuestro día a día", abundó el director, quien comparó el recorrido de Jake Sully (interpretado por Sam Worthington) como el de un padre de familia que viene de fuera y tiene que adaptarse a un nuevo lugar junto a la especie Na'vi.

"Podemos verlos como una familia de refugiados, como una familia desplazada, las personas pueden compararlo con algo humano", señaló.

En la rueda de prensa, en un céntrico hotel de París, también estuvieron presentes, además de Cameron y Worthington, Sigourney Weaver (Kiri), Zoe Saldana (Neytiri), Stephen Lang (Miles Quaritch) y Oona Chaplin (Varang).

La tercera película del universo Avatar cuenta con dos nuevos clanes Na'vi, el Pueblo de Ceniza y los Comerciantes del Viento, y es cinco minutos más larga que 'The Way of Water' ('El sentido del agua'), que duraba 3 horas y 12 minutos.

El nuevo filme de Avatar sucede después de los eventos de 'The Way of Water' (2022), una película que recaudó 2.320 millones de dólares, mientras que la cinta original, 'Avatar' (2009), llegó a los 2.923 millones, lo que la convierte en la más taquillera de la historia.

Tras 'Fire and Ash', llegarán una cuarta entrega, prevista para 2029 y una quinta, para 2031.