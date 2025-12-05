La Bolsa de Londres cae un 0,45 % en su peor día de la semana

El índice principal londinense, el FTSE-100, perdió 43,86 puntos, hasta quedar en 9.667,01, mientras que el secundario, el FTSE-250, que agrupa a empresas más pequeñas, se mantuvo casi estable y perdió solo 7 puntos, hasta quedarse en los 22.063.

Las mayores ganancias fueron para el grupo inmobiliario Rightmove, que sube un 3,33 %, seguida de JD Sports, que avanza un 2,76 %, y la empresa de aparatos médicos Smith&Nephew, que gana por su parte un 2,72 %.

Entre los títulos que pierden terrenos destacan los nombres de la empresa de ingeniería Smith Group (-3,50 %), la minera Metlen Energy&Metals (-2,73 %) y British Petroleum (-2,61 %).

En el curso de la semana que termina, la bolsa londinense no sufrió grandes cambios, pues solo ha perdido 41 puntos desde su apertura el lunes. El pico por arriba lo registró el mediodía del martes, cuando tocó los 9.743 puntos, y el más bajo lo ha alcanzado en el cierre de hoy.

Por su parte, la libra esterlina cerró la semana cotizándose a 1,14 euros y 1,33 dólares la unidad.