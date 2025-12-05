La inflación PCE en EEUU sube una décima en septiembre hasta el 2,8 %

Excluyendo los volátiles alimentos y la energía, el índice subyacente de precios del PCE también se situó en 2,8 %, una ligera bajada de una décima con respecto al 2,9 % de agosto, que podría cimentar la perspectiva sobre otro recorte de tasas durante la reunión de la Fed la próxima semana.

La publicación de este indicador se pospuso varias semanas debido al reciente cierre gubernamental, el más largo en la historia del país, que paralizó las funciones de la mayoría de las agencias federales y detuvo la recopilación de datos y los informes económicos.

En términos mensuales, la inflación PCE creció un 0,3 %, en línea con lo esperado por los analistas, que siguen atentos a las consecuencias de la política arancelaria del Gobierno de presidente estadounidense, Donald Trump, sobre los precios. La subida del dato subyacente fue del 0,2 % mensual.

En septiembre destacó el aumento de los precios de la energía en un 1,7 %, así como un aumento en un 0,4 % mensual de los alimentos y un repunte en servicios del 0,2 %.

El índice de precios PCE se calcula teniendo en cuenta la inflación o deflación de una amplia gama de gastos de consumo y refleja los cambios en el comportamiento del consumidor.

La Fed, que se reunirá los próximos 9 y 10 de diciembre, lo tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre la política monetaria junto con la inflación subyacente, los índices de desempleo y el Producto interior bruto (PIB).