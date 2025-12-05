Urruchurtu: "La presión de EE.UU. hace que Maduro tenga cada vez menos opciones"

"Lo más importante asumir acá es que esta presión es inédita y que evidentemente tiene al régimen entendiendo que tiene que irse, no hay retroceso", dijo Urruchurtu en un acto de la Asociación Venezolano-Estadounidense de EE.UU. (VAAUS) en Nueva York.

La Administración de Donald Trump ha endurecido su política hacia el Gobierno de Maduro, con sanciones económicas y el 'cierre en su totalidad' del espacio aéreo sobre y alrededor del país —una medida dirigida a aerolíneas, pilotos y presuntos traficantes—, aumentando así la presión sobre Caracas y dificultando tanto la movilidad aérea como las operaciones comerciales internacionales.

Según el opositor, las operaciones de EE.UU. son operaciones de ese país por su seguridad nacional, pero que han provocado que "las opciones para el régimen con esta presión no son muchas".

"La propia designación del Cartel de los Soles como organización terrorista internacional marca un antes y un después, estamos de una organización criminal al mismo nivel de Al Qaeda", señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Urruchurtu (Caracas, 1990), una de las voces más visibles de la oposición venezolana en el ámbito internacional y quien pasó más de 400 días asilado en la Embajada de Argentina en Caracas antes de ser rescatado en mayo de 2025, subrayó que hay también "una presión interna", con "una ciudadanía organizada" y "un liderazgo que sigue haciendo el trabajo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Lo importante es lo que estamos haciendo nosotros, esta presión es una oportunidad fundamental para que, desde adentro, liderar este proceso y tomar el control efectivo del país una vez el régimen esté desmantelado", enfatizó.

Urruchurtu, coordinador de Asuntos Internacionales del partido Vente Venezuela y director de Relaciones Internacionales de la campaña de la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, afirmó que "toda acción y toda presión que ayude a la salida del régimen es necesaria en este momento".

"Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para que esto sea cuanto antes y estamos ante la mejor oportunidad para que haya esa transición", dijo.

Activista político, politólogo y profesor universitario, Urruchurtu asevera que Machado es, junto a Edmundo González, quienes deben liderar esa "transición" porque "son los únicos que tienen la legitimidad para hacerlo" tras las elecciones de julio del año pasado.

Machado (Caracas, 1967) es la principal líder opositora dentro de Venezuela, donde permanece oculta, mientras que Edmundo González (La Victoria, 1949), quien fue el candidato presidencial opositor, reside exiliado en España desde septiembre de 2024, tras huir del país cuando se emitió una orden de detención en su contra después de que Maduro se autoproclamara vencedor de las elecciones.

Urruchurtu cree que nadie se va a conformar con otra cosa diferente "a que se vayan", y destaca que el Gobierno de Maduro tiene "cada vez menos tiempo" para dejar el poder.

"Lo que está claro es que tienen que irse, y no solamente nosotros, los venezolanos, eso lo comparten la mayoría de los venezolanos, los que votaron", indica.

"El régimen tiene que elegir cómo se va, pero se va", zanja.

El encuentro, celebrado en la sede de la firma jurídica internacional Clifford Chance, reunió a miembros de la diáspora venezolana en Estados Unidos, analistas, dirigentes opositores y actores que buscan mantener la presión externa sobre Maduro.

Aunque no se anunciaron pasos concretos ni se presentó una hoja de ruta, la reunión dejó clara la intención de mantener abierto el debate sobre el futuro político del país, subrayando la importancia de impulsar "liderazgos prodemocráticos legítimos", "fortalecer la visibilidad internacional de la crisis venezolana" y "consolidar el papel de la diáspora como actor de presión".

Durante el acto, Machado dijo en una intervención virtual que la transición política en Venezuela "tiene que llevarse a cabo" y que la oposición está "más organizada que nunca".

La opositora debe recibir el Premio Nobel de la Paz el próximo 10 de diciembre, aunque se desconoce si acudirá.