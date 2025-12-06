El 'Perrotón navideño' promueve la adopción de mascotas adultas y enfermas en Bolivia

El refugio Huella Animal tuvo la iniciativa de poner en adopción a 16 perros y gatos en un evento que contó con la participación de decenas de personas que llegaron hasta el lugar para elegir a la mascota que será parte de su familia.

"Ha sido un éxito, todas las personas han podido ver a los animales, están con buena salud y han podido elegir al perrito que más les gustó", dijo a EFE la responsable de la feria de adopción, Carolina Parada.

En el evento también se puso en adopción a algunas mascotas enfermas como el caso de una perra llamada Perreza, que padece de leucemia pero que superó la enfermedad después de varias transfusiones de sangre y un proceso de rehabilitación.

"Hay perritos que esperan una oportunidad de tener una familia, un hogar y una vida digna", dijo a los medios locales la voluntaria Zuleika Álvarez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cada uno de los 16 perros tenía su respectivo collar con su nombre en una placa metálica para que sus futuros dueños sepan sus datos. También había algunos gatos pequeños que estaban en adopción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Parada contó que en la primera media jornada del 'Perrotón navideño' seis perritos fueron adoptados.

Las personas interesadas en adoptar a las mascotas deben cumplir una serie de requisitos, como contar con una casa cerrada, presentar su carnet de identidad y los recibos de pago de agua y electricidad.

El refugio Huella Animal se encarga de rescatar a perros de la calle o de hogares donde son abandonados.

Parada pidió a los ciudadanos que en esta época de Navidad, al margen de adoptar a las mascotas, ayuden al refugio con alimentos, vacunas o cualquier otro producto para los animales.