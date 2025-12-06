Hong Kong encara sus comicios más silenciosos en medio del duelo por el letal incendio

La votación se celebrará mientras la ciudad trata de recuperarse tras la tragedia, que reabrió dudas sobre la supervisión de infraestructuras y la eficacia administrativa, unas inquietudes ante las que Pekín ha reiterado su apoyo al Ejecutivo local, reforzado los mensajes de control ante posibles intentos de interferir en la jornada y respaldado las acciones contra iniciativas que llamen a la abstención o al voto en blanco.

La campaña ha transcurrido con un perfil inusualmente bajo, ya que los candidatos han reducido considerablemente su presencia en la calle, han evitado altavoces y han ajustado sus mensajes a un entorno social sensible.

En numerosos distritos apenas se ve material de propaganda y los encuentros con residentes se limitan a asuntos técnicos, como revisiones estructurales, auditorías de seguridad y actualización de protocolos de emergencia.

Además, por primera vez en dos décadas, ninguna empresa ni particular han solicitado permisos para llevar a cabo encuestas a pie de urna, según datos del organismo electoral.

Las formaciones próximas al Gobierno central como la Alianza Democrática para la Mejora y el Progreso de Hong Kong (DAB) y el Nuevo Partido del Pueblo (New People’s Party) han instado a sus bases a movilizarse para evitar un descenso aún mayor de la participación, que en 2021 cayó al 30,2 %, el nivel más bajo desde 1997.

Frente a un debate cada vez más intenso sobre la participación, ambos partidos defienden que una mayor asistencia reforzaría la confianza en las instituciones y contribuiría a sostener la estabilidad en un escenario internacional marcado por crecientes tensiones.

Otras de las formaciones que presentan candidatos son la Federación de Sindicatos (FTU), la Alianza de Empresas y Profesionales por Hong Kong (BPA) y Civil Force, además de aspirantes independientes respaldados por cámaras sectoriales y asociaciones profesionales.

Las autoridades han ampliado horarios, abierto nuevos centros e instado a las empresas a facilitar el voto para incentivar la asistencia a estos comicios, que se celebran cada cuatro años para renovar el órgano encargado de aprobar leyes, fiscalizar al Gobierno y examinar los presupuestos.

La decisión de mantener la fecha electoral en plena conmoción social ha sido interpretada por fuentes oficiales como una oportunidad para mostrar cohesión: el Ejecutivo local argumenta que celebrar los comicios demuestra madurez institucional y que el proceso puede coexistir con el respeto a las víctimas y la gestión de la emergencia.

La cita constituye la segunda aplicación de la reforma electoral introducida en 2021, que redujo de 35 a 20 los escaños elegidos por sufragio universal y amplió el peso de mecanismos no directos.

En total, 161 candidatos compiten por 90 asientos: 51 en circunscripciones territoriales, 60 en las funcionales y 50 designados por el Comité Electoral, dominado por perfiles afines al Gobierno central.

Las circunscripciones funcionales representan a grupos profesionales, sectores comerciales o intereses especiales específicos y solo electores registrados en estos sectores pueden votar en ellas, lo que ha concitado críticas por su limitada representatividad en favor de intereses corporativos y élites.

Observadores citados por medios locales señalan que el desenlace será seguido más allá de Hong Kong, ya que su evolución política influye en la percepción internacional sobre la capacidad de China para gestionar la diversidad interna.

En este escenario, el Gobierno local ha insistido en que acudir a las urnas no equivale a una adhesión plena al modelo, sino a la voluntad de mantener presencia cívica.