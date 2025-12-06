La escritora Chimamanda Gnozi dice que la literatura puede ayudar a entender otros mundos

“Nuestra humanidad no puede ser medida pero la literatura puede ayudarnos a reconocernos a nosotros y a otros”, expresó en una charla en su visita a la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que concluye este domingo.

Ngozi Adichi aseguró que narrar historias ha sido siempre el centro de su vida y lo que le da significado y con ellas ha entendido que la ficción es una forma de entender que no hay mundos únicos.

“La literatura nos ayuda a ver y a ser vistos. Cuando leemos historias nos convertimos en cuerpos que no son nuestros. No es tanto que te conviertes en otra persona, pero, en un acto de imaginación radical, puedes ver el mundo como otras personas lo ven, incluso si es brevemente”, explicó.

La nigeriana llegó a la FIL, la segunda más importante de habla hispana, luego de cancelar su participación programada durante los primeros días, debido a problemas de salud. En la visita de sólo un día, la autora de ‘Medio sol amarillo’ convivió con sus lectores tanto en la conferencia como en la firma de libros posterior.

En la charla 'La verdad de las historias. Chimamanda en México', contó que la primera ocasión en que estuvo en Guadalajara fue hace 20 años, una visita que le dejó un recuerdo que después volcó en una de sus TED Talks (charlas) más conocidas ‘El peligro de la historia única’.

Explicó que en ese viaje que ella esperaba ver la imagen de los mexicanos como “inmigrantes abyectos” pero entendió que esa no era la realidad y que los medios de comunicación suelen ofrecer la imagen de los pueblos como una sola cosa, algo que también ocurre con los pueblos africanos.

“Suelo tener pláticas con gente que tiene historias acerca de África y son muchas y siempre es el territorio con pobreza, de violencia muchas de ellas movidas por la ignorancia. (...) Pero estar en México me hizo darme cuenta que yo también me creo estas historias únicas de los lugares”, confesó.

La autora afirmó que el mundo suele estar lleno de estereotipos como que un hombre debe ser fuerte y una mujer cuidadora o de que las personas afrodescendientes deben verse de tal o cual forma, pero estas ideas preconcebidas afectan las identidades de las personas.

“Las pequeñas suposiciones o los pequeños prejuicios están atados a nuestra identidad. Se puede ver como algo pequeño pero su efecto no es pequeño, puede reducir las oportunidades y encoger tu espíritu”, aseguró.

La FIL concluirá este domingo sus actividades a las que se espera la asistencia de alrededor de 900.000 personas.