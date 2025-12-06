Miles de personas protestan en Túnez contra las políticas del Gobierno de Kais Said

Bajo el lema 'La oposición no es un crimen', los manifestantes, que recorrieron varias calles del centro de la capital, tunecina, exigieron la libertad de los "presos de conciencia", entre los que se encuentran destacados políticos opositores, abogados, periodistas, empresarios, miembros de diversas organizaciones y otros sectores.

Con pancartas y fotos de los calificados como "presos políticos", los participantes exhibieron consignas como 'Las libertades se pierden en un estado policial', 'El pueblo quiere derrocar al régimen', 'No hay miedo, no hay terror, el poder le pertenece el pueblo' o 'La revolución viene y el opresor tiene un fin', entre otras.

Además, exigieron al Gobierno, por tercer sábado consecutivo, respeto a la libertad de prensa y mostraron su solidaridad con los periodistas que -subrayaron- "están amordazados y reprimidos" por el "control" de las autoridades estatales, que "coartan la libertad de comunicar y el derecho del pueblo a estar informado".

Asimismo, reivindicaron el derecho de asociación, en apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, después de que varias entidades, como la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) o el Foro Tunecino para los Derechos Económicos Sociales (FTDES), retomaran sus labores recientemente, tras estar suspendidas durante un mes, por orden de las autoridades.

Túnez comenzó una transición democrática con la llamada Primavera Árabe en 2011 que, según la sociedad civil, quedó interrumpida cuando Said se hizo con plenos poderes en 2021 y cambió el sistema político y constitucional del país, antes de revalidar su mandato en las elecciones presidenciales de octubre de 2024.