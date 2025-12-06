Partido de Asfura acusa al de Nasralla de "revivir" a la izquierda tras pedido de nulidad

"El Partido Liberal -también conservador- se está prestando para revivir a Libre y le quieren dar una bofetada a la democracia solicitando la nulidad del proceso electoral", subrayó Mejía durante un acto de recepción de actas electorales de los departamentos de Francisco Morazán y Copán, centro y oeste del país.

La reacción de Mejía surgió luego de que el oficialismo le solicitara al Consejo Nacional Electoral (CNE) la nulidad del escrutinio presidencial, argumentando un "desastre" en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

"Se presenta acción de nulidad administrativa de los escrutinios practicados por las 19.167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en el nivel electivo presidencial, ante el desastre del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)", indicó el escrito presentado por el abogado Edeson Javier Argueta, apoderado legal de Libre.

En el escrutinio del CNE, que está paralizado desde el viernes, la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, figura en el tercer lugar, con 543.675 papeletas (19,30 %), con el 88,02 % de las actas escrutadas.

Argueta pidió al ente electoral admitir la acción de nulidad, programar una audiencia dentro de los tres días siguientes a la notificación de su admisión y admitir los medios de prueba aportados.

Además, solicitó que, de declararse con lugar la acción, se ordene "reponer la elección" presidencial en todas las JRV dentro de los diez días posteriores a la resolución.

La candidata a vicepresidenta del Partido Nacional instó al candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, a "no dejarse manipular ni engañar" por asesores ligados al partido Libre y lo retó públicamente a participar en "una mesa técnica de cotejo de actas, y en la que haya inconsistencias se proceda con el recurso debido".

Aseguró que todas las actas electorales están disponibles para partidos políticos, sociedad civil y organismos observadores, y ofreció facilitar copias al Partido Liberal, si no las posee, para su cotejo, con el fin de despejar dudas sobre el resultado.

Nasralla denunció este sábado la existencia de "inconsistencias y errores graves" en más de 5.000 actas electorales, y pidió al CNE una "revisión minuciosa", que podría incluir una verificación voto por voto

Según los resultados oficiales preliminares del CNE, cuyo cómputo ha sufrido varias interrupciones desde el día de la votación, y con el 88,02 % de las actas escrutadas, Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, sigue encabezando el conteo con 1.132.321 votos (40,19 %), mientras que Nasralla suma 1.112.570 (39,49 %).

Los hondureños votaron para elegir un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.