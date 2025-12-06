Petro pide al Gobierno alemán ayuda para recuperar piezas arqueológicas de San Agustín

Dichas piezas son del Parque Arqueológico de San Agustín, situado en el departamento del Huila, en el sur de Colombia, declarado en 1995 Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) por ser un yacimiento de tumbas y estatuas de culturas precolombinas, algunas de las cuales tienen más de mil años de antigüedad.

"Solicito al gobierno alemán ayudarnos a recuperar decenas de esculturas de la cultura que ahora llamamos de San Agustín, y que creció en el alto Magdalena. Las esculturas, que un antropólogo alemán después de la Primera Guerra Mundial se llevó sin autorización de Colombia, reposan en cajas en una institución alemana", dijo hoy Petro en su cuenta de X.

Son en total 133 piezas de la cultura agustiniana que se encuentran en bodegas del Museo Etnológico de Berlín, las que el Estado colombiano pretende repatriar.

La petición de Petro se hace justamente hoy, cuando finaliza en la población de Isnos (Huila) el evento Parques con Memoria, con el que se celebran los 30 años de la inclusión a la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco de los parques arqueológicos de San Agustín, Alto de los Ídolos y Alto de las Piedras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También se celebran los 80 años del Parque Arqueológico de Tierradentro (en el departamento del Cauca) y los 90 años del Parque Arqueológico de San Agustín.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En octubre pasado, la ministra de las Culturas de Colombia, Yannai Kadamani, aseguró que el Gobierno busca repatriar piezas de San Agustín que están en el Museo Etnológico de Berlín y que no hay claridad sobre lo que está guardado en la bóveda de ese museo.

Según investigaciones del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), parte del patrimonio de San Agustín fue llevado a Berlín por el etnólogo y arqueólogo alemán Konrad Theodor Preuss, quien hizo excavaciones en ese lugar entre 1913 y 1914.