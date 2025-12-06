Venezuela dice estar en "una revolución pacífica pero no desarmada" ante "amenaza" de EEUU

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, explicó que el presidente Nicolás Maduro ordenó desde hace meses una "resistencia activa prolongada", pero también la "ofensiva permanente" para defender al país.

"Una resistencia activa prolongada. ¿Qué significa? El país no se paraliza. Seguimos trabajando, disfrutando, seguimos haciendo lo que hacemos todos los días, pero pendientes de los detalles. (...) No nos podemos dejar arrinconar por nadie", precisó Cabello en un acto de juramentación de comandos bolivarianos en el estado Monagas (este), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, afirmó que han sido "cuatro meses intensos de amenazas", en referencia al inicio del despliegue militar en el Caribe por parte de Estados Unidos, país al que acusó de ejercer "terrorismo psicológico" contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y contra los venezolanos.

"Todos los días una amenaza. ¿Por qué lo hacen? Porque creen que nos van a doblegar por el miedo. Y no nos conocen. No saben de qué estamos hechos", subrayó el también ministro de Interior.

Por su parte, el titular de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que la FANB se mantiene "cohesionada" como "nunca antes en la historia de Venezuela".

Al participar en un sábado "comunal militar" en Caracas, Padrino López manifestó que, "bajo el liderazgo" de Maduro, el país se defenderá "cuando sea necesario" para "mantener íntegra" la patria.

También el comandante general de la Guardia de Honor Presidencial (GHP) y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Javier Marcano Tábata, encabezó en esta jornada la juramentación de unos 1.000 militares, de entre 18 y 22 años, para, aseguró, hacer "frente a cualquier circunstancia".

Marcano, en su intervención transmitida por VTV, dijo que la juramentación "implica un compromiso" en estos momentos en los que el "imperialismo amenaza de manera ilegal".

Los "más de 1.000 jóvenes juramentados" recibieron tres "meses de formación intensa" y adiestramiento con armamento, señaló el canal estatal.

En medio de la crisis de conectividad aérea que afronta el país, los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, dialogaron telefónicamente y acordaron restablecer "a la brevedad" la ruta de Turkish Airlines entre Caracas y Estambul, suspendida tras la advertencia sobre el espacio aéreo del país suramericano que derivó en una ola de cancelaciones de vuelos.

Además, la aerolínea Estelar anunció este sábado una nueva ruta entre Venezuela y España, con escala en Barbados, que empezará a operar desde el próximo lunes 8 de diciembre, un día después de que la compañía local Laser comunicara que desde el miércoles 10 de diciembre volará entre Venezuela y España, con escala en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.

Hasta ahora, Iberia, Air Europa y Plus Ultra (España), TAP (Portugal), Avianca (Colombia), Gol (Brasil), Latam Colombia y Turkish Airlines mantienen sus itinerarios suspendidos y no tienen concesión de vuelo en Venezuela por orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), luego de que la institución les diera un plazo de 48 horas para retomar sus viajes y no cumplieran esta exigencia.

A esas compañías se sumaron esta semana Copa (Panamá), Wingo y Satena (Colombia) y Boliviana de Aviación (Bolivia), que anunciaron suspensiones de vuelos citando "intermitencias" en sus señales de navegación.

Las cancelaciones de viajes tienen como telón de fondo el despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra las drogas procedentes de Latinoamérica, pero que la Administración chavista tacha de "amenaza" e intento de propiciar un cambio de régimen.

En respaldo al Ejecutivo de Maduro, este sábado, cuando la oposición mayoritaria venezolana convocó a movilizaciones en unos 24 países, cientos de personas se congregaron en La Habana enarbolando banderas cubanas y venezolanas y exhibiendo imágenes de los fallecidos expresidentes Fidel Castro (Cuba) y Hugo Chávez (Venezuela) mientras gritaban consignas a favor del país suramericano.

Por su parte, venezolanos en distintos países, como España y Panamá, salieron a las calles para arropar a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que el miércoles recibirá el Premio Nobel de la Paz.