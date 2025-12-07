El último pueblo en votar de Honduras lo ha hecho en un ambiente de tranquilidad

Así lo han reconocido observadores nacionales e internacionales que han venido al municipio para acompañar y verificar el proceso.

El secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Sebastián Kraljevich, dijo a EFE que "la jornada se ve tranquila, se está votando tranquilamente, están esperando pacientemente en las filas, el ejercicio transcurre con toda normalidad y esperamos que así sea durante toda la jornada".

Honduras cumple hoy una semana desde que la mayoría del país, menos San Juan de Flores, votó para elegir el próximo presidente, sin conocer todavía los resultados de la elección.

El conteo de votos no se ha movido desde el viernes por "problemas técnicos", según el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que ha suscitado denuncias de irregularidades e incluso ha llevado a la petición del oficialismo de anular los comicios.

Kraljevich agregó que la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA llegó desde muy temprano a los centros de votación para seguir los detalles y documentar para el informe que se le dará al país.

"Nuestras impresiones durante toda la jornada electoral, desde el domingo pasado hasta el día de hoy, es que el comportamiento del pueblo hondureño ha sido impecable, esperando pacientemente los resultados y esperamos que así siga", subrayó.

Señaló además que "este es un día donde las personas deciden el futuro del país" y que la Misión de la OEA estará acompañando a los hondureños con más de 100 observadores.

Heydi Rodríguez indicó a EFE que como joven ha estado desde el domingo pasado "intentando ejercer" su voto.

"Esperamos elegir las personas correctas para los próximos cuatro años, y que Dios nos dé sabiduría para poder elegir lo mejor".

Sobre la demora en los resultados, expresó que quizá obedece a la "poca eficiencia de las personas que están encargadas" y que esperan tener una pronta respuesta para conocer "el presidente que nos va a dirigir".

Otro de los votantes, Mauricio Ponce, dijo a EFE que en San Antonio de Flores han "estado esperando para ejercer el voto".

"Nosotros hacemos el esfuerzo para poder estar aquí para elegir las autoridades de este municipio de San Antonio de Flores", señaló Ponce.

"Esperamos lo mejor porque nosotros como ciudadanos queremos que sean en paz estas elecciones, que no vaya a haber conflicto de nada, porque todos somos hondureños y estamos para una vida mejor", subrayó Ponce, de origen campesino.

El supuesto tráfico de credenciales electorales en San Antonio de Flores, denunciado por el alcalde, Pedro Cáceres, habría impedido el 30 de noviembre la instalación de las 17 Juntas Receptoras de Votos (JRV) asignadas para el municipio, en el que podían votar unas 5.000 personas.

Cáceres busca la reelección por el opositor Partido Liberal, conservador, que mantiene un duelo en la fórmula presidencial con el también opositor y conservador Partido Nacional, en el conteo de votos de las elecciones a nivel nacional de hace una semana.

Igual que el 30 de noviembre, en San Antonio de Flores su población votará para escoger a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.

Los votos de San Antonio de Flores no solo definirán a las nuevas autoridades municipales, sino que también podrían ser determinantes en las fórmulas presidencial y legislativa, tomando en cuenta la reñida disputa que tienen en los resultados los centenarios y conservadores partidos Liberal y Nacional.

Con el 88,02 % de las actas escrutadas, el candidato del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, apoyado por Donald Trump, sigue encabezando el conteo con 1.132.321 votos (40,19 %), mientras que Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, suma 1.112.570 (39,49 %), según los resultados oficiales preliminares del CNE, que han tenido varias interrupciones desde el mismo día de los comicios.

La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, sigue relegada en un lejano tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30 %).

Desde el 30 de noviembre, el CNE tiene hasta 30 días para dar a conocer los resultados oficiales definitivos de la consulta de los hondureños en las urnas.