Escrutinio electoral sigue detenido en Honduras, con candidato apoyado por Trump al frente

Con el 88 % de las actas procesadas desde el viernes, Asfura encabeza el conteo con 1.132.321 votos (40,19 %), frente a los 1.112.570 (39,49 %) de Salvador Nasralla, candidato del también conservador Partido Liberal, según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, permanece relegada en un lejano tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30 %).

La consejera presidenta del ente electoral de Honduras, Ana Paola Hall, atribuyó el sábado a "problemas técnicos" la paralización del sistema de escrutinio de los comicios.

Los resultados, publicados entre repetidas interrupciones en la transmisión del conteo desde la jornada electoral, mantienen al país en incertidumbre y han motivado reclamos de transparencia y celeridad por parte de partidos, observadores y organismos internacionales.

De las 16.858 actas escrutadas, 14.451 se consideran “correctas” y 2.407 presentan “inconsistencias”, lo que obligará a un recuento voto por voto, según el ente electoral, que integran tres consejeros que representan a los partidos Nacional, Liberal y Libre.

Quedan 2.571 actas por contabilizar en el centro de cómputo del CNE, de un total de 19.152.

Los hondureños acudieron a las urnas para elegir presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldes, 128 diputados nacionales y 128 al Parlamento Centroamericano, en un proceso marcado por la paralización del escrutinio y la incertidumbre sobre los resultados.

No obstante, más de 5.000 electores del pintoresco municipio de San Antonio de Flores, en el departamento de El Paraíso, podrán votar hasta este domingo, luego de que irregularidades durante la jornada electoral del 30 de noviembre les impidieran ejercer su sufragio.