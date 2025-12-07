Japón califica de "infundadas" las acusaciones de China sobre el incidente con cazas

"Las afirmaciones de China de que aeronaves de las Fuerzas de Autodefensa de Japón (Ejército) interfirieron en el vuelo de aeronaves chinas son infundadas", dijo el portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, durante una rueda de prensa.

El portavoz destacó que los aviones japoneses estaban a una "distancia segura" de los chinos cuando se produjo el incidente, al tiempo que defendió la importancia de mantener canales de comunicación entre Pekín y Tokio.

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, denunció ayer que cazas chinos utilizaron el sábado su radar de manera intermitente contra dos aviones de combate japoneses en lo que describió como "aguas internacionales al sureste de Okinawa".

Poco después, un portavoz de la Armada del Ejército Popular de Liberación chino acusó a Tokio de "exagerar", asegurando que los cazas chinos en cuestión llevaron a cabo maniobras "normales" durante un entrenamiento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La exageración de Japón es completamente inconsistente con los hechos", aseguró el portavoz, que además acusó a los cazas japoneses de amenazar la seguridad aérea aproximándose a las aeronaves chinas durante los ejercicios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El incidente, que no causó daños a los pilotos ni a las aeronaves, se produce en un momento de especial tensión entre Tokio y Pekín a raíz de unos comentarios el mes pasado de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien dijo que un ataque militar chino a Taiwán podría justificar una intervención de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) niponas.

Pekín respondió con medidas de presión económica y cultural, entre ellas advertencias de viaje a Japón, la prohibición de importar productos del mar japoneses y la paralización de licencias para películas y conciertos procedentes del país vecino.