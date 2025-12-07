Más de 50 iraníes deportados de EE.UU. llegarán a Teherán en los próximos días

“En los próximos días, unos 55 nacionales regresarán a Irán. Este es el segundo grupo que vuelve a Irán en los últimos meses”, informó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, en su rueda de prensa semanal.

El diplomático dijo que estas deportaciones “se basan en motivos políticos y en políticas antimigratorias que van en contra del derecho internacional”.

En septiembre, funcionarios iraníes señalaron que Estados Unidos había identificado a unos 400 iraníes para ser deportados, y que un primer vuelo con 120 personas se dirigía a Teherán vía Catar.

El portavoz de la cartera de Exteriores indicó entonces que las autoridades estadounidenses pidieron a ciudadanos iraníes que abandonaran su territorio, “aunque algunos de ellos habían residido en ese país durante varias décadas”, y denunció que el “comportamiento del Gobierno estadounidense hacia estos ciudadanos fue inhumano y discriminatorio”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hoy Baghaei criticó también a EE.UU. por no facilitar visados a toda la delegación iraní para participar en el sorteo del Mundial de fútbol celebrado el viernes en Washington, por lo que no pudo asistir al evento el presidente de la Federación de Irán, Mahdi Taj.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la Federación Iraní de Fútbol, de los nueve visados solicitados solo cuatro fueron aprobados, entre ellos el del seleccionador Amir Ghalenoei.

“Hemos expresado nuestra protesta contra la decisión de Estados Unidos de no otorgar visados a nuestra delegación que iba al sorteo del Mundial”, declaró Baghaei.

Estados Unidos ha mantenido en las últimas cuatro décadas estrictas limitaciones de visado para ciudadanos iraníes, restricciones que se endurecieron tras las órdenes ejecutivas emitidas en los últimos años, especialmente con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Organizaciones de derechos humanos y expertos en migración han criticado estas medidas por afectar principalmente a estudiantes, investigadores y familias divididas por la situación política.