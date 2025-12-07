Nueve muertos y siete heridos durante choques en cadena en autopista del noroeste de China

Los accidentes de produjeron en la noche del sábado al paso de la carretera por la ciudad de Usu, en la prefectura de Tacheng, e involucraron a cinco vehículos grandes y siete autos de menor tamaño, recoge la agencia oficial Xinhua.

Según las autoridades locales, los choques se produjeron a causa de la aparición súbita de niebla muy densa, a lo que se sumaron las temperaturas nocturnas extremadamente bajas, que causaron la rápida formación de hielo sobre el pavimento de la autopista.

Los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona, mientras prosiguen las investigaciones para recabar mayor información sobre lo ocurrido.