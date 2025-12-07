Represalias entre clanes de Sudán del Sur dejan al menos 15 muertos en Sudán del Sur

El comisario del condado de Uror, Koak Lieh Mach, indicó a EFE que la violencia se produjo entre miembros de los clanes Cie-Burluom y Cie-Kuonluom (ambos nuer), que mantenían un enfrentamiento desde el pasado mes de agosto, con un episodio que dejó diez muertos el sábado y que se ha vuelto a intensificar este domingo por la mañana con otros cinco fallecidos.

Según dijo, la violencia tuvo su raíz en agosto, cuando una mujer Cie-Burluom murió por disparos durante una celebración Cie-Kuonluom, que habían recuperado un ganado que les había sido robado.

"Ese incidente generó un profundo resentimiento y la situación ha sido volátil desde entonces", dijo Mach.

En este contexto, el sábado por la noche los Kuonluom atacaron una reunión de los Burluom en el pueblo de Payokok, y fueron rechazados, lo que dejó seis muertos entre sus filas y cuatro en el grupo rival, mientras los tiroteos se extendieron a otras poblaciones.

Este sábado, la violencia escaló nuevamente cuando los Kuonluom se reagruparon "en gran número" y atacaron nuevamente, lo que dejó cinco mujeres muertas, según el comisario Mach.

El jefe de policía del estado de Jonglei, Daniel Mayen Deng confirmó los incidentes e indicó que la policía se ha desplegado en la zona para prevenir una escalada mayor.

"Trabajamos de la mano con los líderes locales para restaurar la calma y detener los ataques de represalia. La situación sigue frágil, pero los esfuerzos para separar a las comunidades y estabilizar el área están en marcha, dijo a EFE.

La violencia por venganzas entre tribus y clanes, vinculada casi siempre al robo de ganado es común entre las comunidades pastoriles de Sudán del Sur, particularmente en Jonglei.

La competencia por ganado, los ciclos de venganza, la falta de autoridad y la violencia política endémica en la zona contribuyen a la inestabilidad crónica en la región.

El país más joven del mundo -logró su independencia de Sudán en 2011- vive además una escalada de violencia polític adesde que en marzo de 2025 el Ejército Blanco, una milicia nuer originalmente vinculada a la oposición armada, atacó una guarnición gubernamental y Yuba reaccionó deteniendo al primer vicepresidente del país y principal líder de la oposición, Riek Machar.