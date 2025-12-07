Tailandia lanza ataques aéreos en la frontera con Camboya tras la muerte de un soldado

Las Fuerzas Armadas tailandesas, que reportan además cuatro uniformados heridos en las refriegas, confirmaron en un comunicado las operaciones aéreas, aclarando que se trata de "una respuesta a las operaciones militares camboyanas", mientras Nom Pen niega haber iniciado los disparos.

Bangkok asegura que ha atacado "únicamente infraestructura militar, depósitos de armas, centros de mando y rutas de apoyo al combate" asociadas con actividades consideradas una amenaza para la seguridad nacional.

Además, los reportes militares dan cuenta de numerosos enfrentamientos en varios puntos de los casi 820 kilómetros de frontera, donde ambos Gobiernos han comenzado a evacuar a civiles y a movilizar personal y material de defensa.

Nom Pen, por su parte, acusó nuevamente a Tailandia de ser responsable de varias provocaciones en los últimos días, y aseguró hoy que los soldados camboyanos no han tomado represalias ante los ataques enemigos.

Dos soldados tailandeses fueron heridos el domingo durante un intercambio de disparos entre los Ejércitos de ambos países, que arrastran una histórica disputa territorial que escaló en julio a cinco días de enfrentamientos armados que dejaron casi medio centenar de fallecidos.

Los enfrentamientos rompen en la práctica el acuerdo de paz sellado por Tailandia y Malasia el pasado octubre en Malasia, con la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump.

El 12 de noviembre, ambos Ejércitos también denunciaron los disparos de su oponente en un episodio que no dejó heridos; mientras que la tensión se ha elevado en varias ocasiones por la explosión de minas antipersona que han herido a soldados tailandeses.

Bangkok y Nom Pen mantienen una histórica disputa territorial por la soberanía de algunos territorios en su divisoria, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya era su colonia.