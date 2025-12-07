Tres fallecidos por un golpe de mar en la isla española de Tenerife

Los fallecidos son un hombre de 35 años, una mujer de 55 y un hombre cuya edad no ha sido confirmada.

Otra mujer fue recuperada de parada cardiorrespiratoria y trasladada en helicóptero del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Nuestra Señora de La Candelaria.

Además, una mujer de 39 años sufrió un traumatismo moderado y fue trasladada en ambulancia del SUC al hospital Hospiten Sur y otra fue atendida en el lugar.

Salvamento Marítimo mantiene una embarcación en la zona por si hubiera más víctimas en el mar, aunque no se ha reportado ninguna persona desaparecida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El suceso se ha producido en la piscina natural del Acantilado de Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide, poco antes de las 16:07 hora local (15:07 GMT).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A esa hora se recibió un aviso en el Centro Coordinador de Emergencias de que varias personas habían caído al agua arrastradas por un golpe de mar.

El primer medio en llegar a la zona fue el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo de España, que rescató a una persona ilesa y a un varón fallecido.

Por medios acuáticos fueron rescatadas otras tres personas: dos mujeres, una de ellas fallecida, y un varón también fallecido.

Varias personas que habían sido arrastradas por el oleaje salieron por sus medios.

En el despliegue ha participado el Consorcio de Bomberos de Tenerife, Salvamento Marítimo, con una embarcación Salvamar y el Helimer, un helicóptero medicalizado y cinco ambulancias del Servicio de Urgencias regional, un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de las islas Canarias (Atlántico) y un médico de urgencias de Atención Primaria y la Policía Local.

Asimismo, intervinieron servicios de salvamento de playas con motos acuáticas.