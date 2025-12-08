Alemania no espera aún decisión sobre futuro caza europeo en reunión con España y Francia

"Tenemos el cronograma hasta finales de año para que allí se tome una decisión; el fin de año está cerca, pero aún no ha llegado. Seguimos considerando que es un proyecto importante, pero entretanto no se ha tomado ninguna nueva decisión", señaló en la rueda de prensa ordinaria del Gobierno germano el portavoz adjunto, Sebastian Hille.

El portavoz precisó que "no diría" que se espera una decisión ya el jueves, cuando el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius, se reunirá en Berlín a tres bandas con sus homólogas de España, Margarita Robles, y de Francia, Catherine Vautrin, "porque fin de año es un poco después del día 11".

La iniciativa para crear un caza de sexta generación y reemplazar a partir de 2040 los Eurofighter y Rafale hoy en servicio está encallada por los desacuerdos particularmente entre Berlín y París.

Las últimas dificultades del FCAS se producen a raíz del deseo de la firma armamentística y aeronáutica francesa Dassault de hacerse con el control del 80 % del proyecto, pese a que inicialmente se había pactado una participación del 33 % para cada uno de los socios, que incluye a la empresa española Indra.

Tanto Alemania como España quieren mantener el acuerdo inicial.

Robles se mostró en noviembre pasado tras reunirse con Vautrin confiada en que los tres países superarán las diferencias para que salga adelante el proyecto.

"Vamos a hacer todo lo posible para que tenga éxito", insistió la representante española, quien subrayó que para España se trata de un programa "fundamental" en el que el país cree "firmemente". "Lo necesitamos", dijo el pasado 7 de noviembre.

Antes de reunirse con Robles y Vautrin a tres bandas, Pistorius mantendrá un primer encuentro a solas con su homóloga francesa, que visita por primera vez Berlín.

Por su parte, la ministra francesa se mostró abierta a hablar con sus homólogos español y alemán y estimó que las industrias de los tres países tienen que trabajar juntas y poder responder al mandato de los países a los que representan.

Berlín a su vez no ha querido comentar si, ante estas dificultades, Alemania se encuentra en conversaciones sobre alternativas al FCAS con el Reino Unido y Suecia, país este último que tiene experiencia en el desarrollo del caza Gripen de Saab.