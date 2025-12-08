Bélgica se prepara para poner fin al paro de por vida con los sindicatos en contra

La reforma, aprobada por la Cámara el 18 de julio de 2025 y publicada en el Moniteur belge (Boletín oficial del Estado belga) el 29 de julio de 2025, entrará en vigor el próximo 1 de marzo de 2026, limitará los pagos a un máximo de 24 meses y busca "abogar por la vía rápida a la activación del empleo", según explicó el día de su aprobación David Clarinval, viceprimer ministro y titular de Empleo.

"Hay 175.000 puestos de trabajo disponibles en Bélgica", dijo Clarinval en una publicación en la red social X.

Hasta el momento, los trabajadores, cumpliendo una serie de requisitos previos en cuanto a tiempo trabajado, podían mantener durante muchos años una prestación que con el paso del tiempo se reducía, pero que en la práctica nunca acababa.

La nueva normativa se aplicará inicialmente a todas las solicitudes de prestación presentadas a partir de marzo de 2026, mientras que para quienes ya las presentaran antes de esa fecha, el Ejecutivo belga ha previsto un régimen transitorio, con una retirada progresiva del derecho en varias fases.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También se modifica el denominado sistema de "prestaciones de inserción", una ayuda destinada a jóvenes o personas con poca experiencia laboral, cuya duración quedará limitada a 12 meses, aunque con excepciones para determinados perfiles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La supresión se efectuará en lo que la Oficina Nacional de Empleo belga (OMEN) ha denominado "olas", hasta seis, que comenzarán con la eliminación del subsidio para personas que hayan acumulado al menos 20 años de desempleo completo durante su carrera, así como a receptores del subsidio de inserción que comenzaron a cobrarlo a más tardar el 1 de enero de 2025.

De esta forma, el Gobierno belga prevé que, con este sistema, el 1 de julio de 2027 se haya eliminado completamente el paro indefinido, con excepciones para algunos colectivos como los artistas, los pescadores y los mayores de 55 con al menos 30 años de servicio, entre otros.

Además, se prevé una continuación temporal del subsidio para trabajadores a tiempo parcial y para desempleados que hayan iniciado una formación en una ocupación falta de mano de obra antes del 1 de enero de 2026.

Pero los sindicatos mayoritarios del país, CSC, FGTB y CGSLB, presentaron el pasado 29 de octubre demandas de anulación y suspensión a la nueva norma en el Tribunal Constitucional, al considerarla "un ataque sin precedentes a uno de los pilares de la seguridad social belga".

"Excluye a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad del derecho a las prestaciones; y lo hace sin proporcionar mecanismos de apoyo creíbles ni mecanismos para exigir responsabilidades a los empleadores. Peor aún, excluye principalmente a quienes están más lejos del empleo, dejándoles solo seis meses para encontrar uno", expusieron los sindicatos en un comunicado.

Las centrales también sostienen que la reforma perjudica de forma desproporcionada a los desempleados de larga duración, a personas con problemas de salud y a quienes enfrentan mayores dificultades de acceso al mercado laboral, por lo que solicitaron su suspensión parcial mientras el tribunal la examina.

El Gobierno argumenta que los nuevos límites buscan reforzar la activación laboral, mientras que las autoridades laborales insisten en que los afectados contarán con información individualizada y medidas de transición antes del cese definitivo de su prestación.

Ahora, el Tribunal Constitucional deberá dirimir si, como denuncian los sindicatos, esta nueva medida incumple los artículos 23, 10 y 11 de la carta magna en lo que respecta al derecho de toda persona a llevar una vida conforme a la dignidad humana, así como los principios de igualdad y no discriminación.