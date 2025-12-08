El Catargate se reactiva en su tercer aniversario: vuelta a los juzgados y nuevo escándalo

El relativo silencio de los últimos meses en la fase de instrucción del Catargate, del que se cumplen tres años este martes, ha acabado con el inicio este lunes de cinco jornadas de vistas en la Cámara de Acusación de Bruselas para determinar si la fase de instrucción del caso se ha llevado a cabo de manera imparcial y según la ley.

Según reporta la prensa belga, los abogados de los principales acusados en el caso, la exvicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kailí y su pareja Francesco Giorgi, han pedido el sobreseimiento del caso al considerar que tiene varias irregularidades, si bien otra de las implicadas, la exeurodiputada Maria Arena, prefiere que se llegue al juicio para demostrar su inocencia.

Los argumentos de la defensa para que se desestimen los cargos contra sus clientes se centran en una supuesta parcialidad del juez inicialmente asignado al caso, cuyo hijo tenía una empresa con el hijo de Arena y acabó recusándose, así como una presunta "fabricación" de las circunstancias que permitieron que Kailí fuese sorprendida en flagrante delito y no hiciera falta un proceso en la Eurocámara para retirar su inmunidad parlamentaria.

Los letrados también cuestionan la legalidad de usar pruebas obtenidas por la inteligencia belga en lugar de la recopilada por la policía, algo que una comisión independiente ya validó a principios de este año, y advierten de la falta de credibilidad del cabecilla de la trama, el exeurodiputado Pier Antonio Panzeri, quien llegó a un acuerdo con la Fiscalía belga para colaborar en la investigación a cambio de una pena reducida.

Kailí, Giorgi y Panzeri, así como otros dos antiguos eurodiputados -Andrea Cozzolino y Marc Tarabella- están imputados por participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción, pero el caso no ha registrado avances en los últimos meses a la espera del juicio.

En 2023, el fiscal federal belga, Frédéric Van Leeuw, relataba en una entrevista con la radiotelevisión pública francófona del país que en sus diez años de experiencia "nunca había visto tanta presión" en un caso, con filtraciones a la prensa, jueces extranjeros que les contactan o ataques al anterior magistrado instructor.

La vuelta a los juzgados bruselenses del Catargate coincide con un nuevo caso de presunta corrupción con fondos europeos con un contrato para una formación para jóvenes diplomáticos que licitaba el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y que obtuvo el Colegio de Europa de Brujas en supuestas condiciones ventajosas frente al resto de sus competidores.

Han sido detenidos e imputados la ex alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y hasta la semana pasada rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, así como el exsecretario general del SEAE, Stefano Sannino (que se ha jubilado anticipadamente) y un directivo de la institución educativa.

Según el medio de información europea Euractiv, la escuela de negocios española IE Business School fue una de las instituciones educativas que aspiraba a la licitación que ganó el Colegio de Europa y que está ahora bajo la lupa de los investigadores.