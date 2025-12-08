Kim Jong-un envía condolencias a Putin por muerte del embajador ruso ante Corea del Norte

"El proceso por el cual las relaciones entre Corea del Norte y Rusia se han convertido en la actual alianza firme está claramente vinculado a los esfuerzos entregados del camarada Matsegora", reza el mensaje, citado por el medio, que fue enviado el lunes, mismo día en que la Cancillería rusa anunció el deceso.

Matsegora, de 70 años, murió el sábado por causas aún desconocidas, aunque KCNA calificó su muerte de "repentina".

El diplomático fue parte del proceso en el que se alcanzó el Acuerdo de Asociación Estratégica rubricado por Kim y Putin en junio de 2024.

El pacto compromete a ambos países a prestarse asistencia mutua en caso de agresión y, en virtud del mismo, Pionyang ha enviado miles de tropas a la región fronteriza rusa de Kursk, así como zapadores y otros especialistas militares para apoyar a Moscú en su invasión de Ucrania.

Kim describió a Matsegora como "un amigo cercano y camarada del pueblo norcoreano" que dedicó más de tres décadas a impulsar los vínculos bilaterales.

Agregó que el fallecimiento constituye "una gran pérdida" para ambos países en un momento "crucial" de la relación bilateral.

En otro mensaje publicado por KCNA, la ministra de Exteriores norcoreana, Choe Son-hui, también envió condolencias a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en las que destacó la "distinguida contribución" de Matsegora al fortalecimiento de la cooperación mutua.