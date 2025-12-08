Rusia comete "crímenes de guerra" al rusificar niños ucranianos, denuncia enviada europea

En declaraciones a EFE, Gylfadóttir subrayó que "cualquier ser humano normal entiende lo profundamente equivocado que es robar a los niños de otros, quitarles su identidad y prohibirles hablar su propia lengua", lo que catalogó como "crímenes de guerra evidentes".

En este sentido, apuntó directamente a la Federación Rusa por simplificar los procesos de adopción y cambiar los nombres de los menores deportados, con el fin de integrarlos forzosamente en su sociedad y eliminar su identidad y raíces ucranianas.

La diplomática islandesa, que participa en el Foro de Doha sobre la paz y la seguridad global, reveló que el Consejo de Europa ha documentado casos en los que "especialmente varones más jóvenes están siendo entrenados para ir al frente y luchar contra sus propios compatriotas, las mismas personas que están sacrificando sus vidas para luchar por el futuro de esos mismos niños".

Este "fundamentalmente equivocado" proceso de rusificación, según Gylfadóttir, incluye la reeducación ideológica y la prohibición de la lengua ucraniana, lo que la Corte Penal Internacional (CPI) ha calificado de crímenes de guerra, para lo que ha emitido órdenes de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y la comisaria de Derechos de la Infancia, Maria Lvova-Belova, basadas en "datos y evidencias".

La denuncia de Gylfadóttir se enmarca en un patrón sistemático de deportaciones forzadas que ha afectado a al menos 20.000 niños ucranianos desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, según datos de la ONU.

Kiev estima que más de 19.000 menores han sido trasladados por la fuerza a territorio ruso o a zonas ocupadas, donde son sometidos a adopciones forzadas para su "rusificación" e incluso internados en campos de entrenamiento militar.

La Asamblea General de la ONU aprobó esta semana una resolución no vinculante que exige a Rusia la devolución inmediata de estos menores y el cese de prácticas como el "cambio de estatus" de los niños, vistos por Kiev como "trofeos de guerra".

Ante esta crisis, el Consejo de Europa sigue de cerca estos crímenes para denunciar su comisión teniendo en cuenta proyectos de la comunidad internacional y de organismos internacionales para rastrear a los niños desaparecidos y recopilar evidencias que garanticen la "rendición de cuentas".

"No tenemos un número exacto, pero tenemos datos, pruebas, informes y conocimiento de que esto está ocurriendo", afirmó, destacando la necesidad de que este tema ocupe "un lugar muy alto en la agenda" de cualquier negociación de paz.

La organización, con sede en Estrasburgo, opera en Ucrania con hasta 100 expertos sobre el terreno, colaborando con entidades locales para proporcionar atención psicológica "informada sobre el trauma" y formación en línea a profesionales ucranianos.

Gylfadóttir insistió en que, para una "paz justa y equitativa", los niños deben ser devueltos a sus familias y se debe respetar el derecho internacional.

"Todos los que queremos que se respete el derecho internacional debemos asegurarnos de que esa paz sea justa, y para que eso ocurra, este problema tiene que resolverse", concluyó la enviada especial, que subrayó el compromiso del Consejo de Europa con los "valores fundamentales" de protección infantil en tiempos de guerra.