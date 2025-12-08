'Sirat', de Laxe, dos nominaciones a los Globos de Oro en una semana clave para los Óscar

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que es la que organiza los Globos de Oro, ha nominado a 'Sirat' en las categorías de mejor película de habla no inglesa y en la de mejor banda sonora. para Kangding Ray.

Dos nominaciones que llegan apenas 24 horas después de que el compositor francés ganara el premio a mejor banda sonora de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles.

Y cuando solo faltan ocho días para que la Academia de Cine de Hollywood anuncie la short list (finalistas) de 15 películas candidatas al Óscar a la mejor película internacional, categoría en la que 'Sirat' representa a España.

El filme de Laxe también se metió entre las películas candidatas a mejor película extranjera de los Critics Choice Awards, que además reconocieron el sonido, a cargo de Laia Casanovas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ha ganado el Gold Hugo a mejor película en la Chicago International Film Festival, y el Cannes Soundtrack Award por la música de Kangding Ray, nombre artístico de David Letellier.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Igualmente es uno de los favoritos a los Premios de Cine Europeos, con cuatro nominaciones -mejor película, mejor dirección, mejor actor protagonista, por el trabajo de Sergi López, y mejor guión-.

Su máximo rival en estos premios europeos es 'Sentimental Value' ('Valor sentimental'), que cuenta con seis candidaturas, y al que también se enfrentará en la categoría de mejor filme de habla no inglesa en los Globos de Oro.

Junto a ellos dos, ese premio se lo disputarán la brasileña 'The Secret Agent' ('El agente secreto'), de Kleber Mendonça Filho; la francesa 'It Was Just An Accident' ('Un simple accidente'), del iraní Jafar Panahi; la surcoreana 'No Other Choice', de Park Chan Wook, y la aclamada tunecina 'The Voice of Hind' ('La voz de Hind'), de Kaouther Ben Hania.

Una fuerte selección salida en gran parte de Cannes: El filme de Panahi se hizo con la Palma de Oro, el de Trier con el Gran Premio del Jurado, el de Mendonça Filho con el de mejor dirección y mejor actor (Wagner Moura) y 'Sirat', con el Premio del Jurado.

'Sirat' es una brutal reflexión sobre la muerte que en Cannes provocó los mayores debates entre los periodistas en el certamen, con tantos fans como detractores para un filme que no es en absoluto fácil de ver ni de entender.

"Yo soy de los que piensan que en realidad todos los seres humanos somos niños heridos de alguna manera", dijo el realizador gallego -nacido en Francia- en una entrevista con EFE en Cannes.

Los personajes del filme viven muy ligados a esa herida porque "tenemos esa tendencia a crear una imagen idealizada de nosotros mismos", pero al final la película "invita al personaje principal también a romperse, a caer al abismo", explicaba Laxe sobre el que es su cuarto largometraje.

Ese personaje principal es Luis, interpretado por Sergi López, el único actor profesional de los actores que participan en la película. Es un padre que viaja al desierto de Marruecos con su hijo pequeño, Esteban (Bruno Núñez), a buscar a su hija desaparecida en un ambiente de raves, fiesta y drogas que le es completamente ajeno.

Una película llena de giros tremendos que la hace cambiar de estilo, de género y de intenciones, lo que supone todo un desafío para los espectadores.

Y que el director hizo "teniendo en cuenta el dolor del mundo". "Hay muchos millones de refugiados, de gente desplazada, de inmigrantes también. De manera indirecta se ha evocado o se ha conectado con ese dolor", resaltó Laxe.