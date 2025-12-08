Tailandia dice que lanzará acciones militares en la frontera "siempre que sea necesario"

"Hoy se convocó una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, en la que se aprobó una resolución que confirma que el Gobierno llevará a cabo operaciones militares siempre que sea necesario según la situación, así como cualquier otra acción que se considere esencial", dijo Anutin en una rueda de prensa.

La declaración se produce después de que la Fuerza Armada tailandesa lanzara ataques aéreos contra supuestos objetivos militares en la frontera, de unos 820 kilómetros, lo que ha acelerado la evacuación de miles de personas en ambos lados de la zona de conflicto.

Aunque Camboya asegura que no ha disparado pese a "numerosas provocaciones" de Tailandia, Anutin reiteró que su país "nunca ha deseado la violencia ni ha iniciado una agresión", pero -matizó- "no tolerará violaciones de su soberanía y responderá con razón, cautela y paz".

"El Gobierno está listo para implementar todas las medidas necesarias para mantener la seguridad nacional, la soberanía y la integridad territorial", subrayó.

Camboya, por su parte, acusa a Tailandia de haber atacado vecindarios y quemado casas de ciudadanos que no son militares.

El portavoz del Ejército de Tailandia, Winthai Suvaree, confirmó en una declaración televisada que siete personas sufrieron lesiones en el país por ataques que atribuyó a militares camboyanos, y adelantó que este número podría subir "a medida que se actualicen los informes".

Por su parte, el vicegobernador de la provincia camboya de Oddar Meanchey, Meth Meas Pheakdey, informó a través de Facebook que tres civiles resultaron heridos en esa región debido a los "bombardeos de artillería tailandesa".

Los enfrentamientos actuales acaban de romper en la práctica el acuerdo de paz sellado por Tailandia y Camboya el pasado octubre en Malasia, con la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump.

A mediados de noviembre, Anutin suspendió temporalmente el acuerdo de paz tras intercambios de disparos en la frontera, después de un incidente con minas terrestres.

Bangkok y Nom Pen mantienen una histórica disputa territorial por la soberanía de algunos territorios en su divisoria, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya era su colonia.