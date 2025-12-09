Bolivia restablece relaciones con Israel, rotas por la guerra de Gaza

Los ministros de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, y de Israel, Gideon Sa'ar, oficializaron el restablecimiento de relaciones con la firma de un acuerdo en la residencia del embajador israelí en Washington.

Ambos países acordaron un "restablecimiento total de relaciones" y la próxima designación de embajadores en sus respectivas capitales, explicó Sa'ar durante la ceremonia.

"Hoy ponemos fin a un capítulo largo e innecesario de separación entre nuestras dos naciones hermanas", agregó el ministro Sa'ar, tras destacar que desde 2009, salvo un breve periodo entre 2019 y 2023, ambos países no mantuvieron relaciones.

Por su parte, Aramayo aseguró que el nuevo Gobierno boliviano es "consciente" de los desafíos que tiene por delante y que, para afrontarlos, "necesita de los amigos correctos", dijo en referencia a Israel.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, el canciller animó a los israelíes a visitar Bolivia, país para el que ya no necesitan solicitar visa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la ceremonia también estuvo presente el ministro boliviano de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.

El Gobierno de Luis Arce (2020-2025), del Movimiento al Socialismo (MAS), rompió relaciones con Israel en octubre de 2023 al considerar "agresiva y desproporcionada" la ofensiva militar contra la Franja de Gaza, y en varias ocasiones expresó su respaldo a la causa de Palestina.

Rodrigo Paz, que asumió el poder el 8 de noviembre y puso fin a veinte años de gobiernos de izquierda en el país, ha señalado que priorizará las relaciones internacionales con países "que tengan la democracia como principio" y busca "poner a Bolivia en el mundo".

Un día después de que Paz fuera elegido presidente de Bolivia, en la segunda vuelta realizada en octubre pasado, el ministro Sa'ar conversó por teléfono con él y le transmitió el deseo de Israel de abrir un "nuevo capítulo" y de "renovar plenamente" las relaciones diplomáticas.

A principios de mes, el Gobierno de Paz retiró el requisito de visa para visitantes de Israel, que fue dispuesta en 2014, durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), que consideraba Israel un "Estado terrorista" por sus acciones en Gaza.