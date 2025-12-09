China afirma que realizó una patrulla aérea conjunta con Rusia en el mar de China Oriental

La cartera castrense indicó que las maniobras formaban parte del plan anual de cooperación entre los ejércitos de ambos países.

Este anuncio, que no brindó detalles concretos de los ejercicios, se produjo después de que Corea del Sur informara de que nueve aviones militares de China y Rusia entraron este martes en su Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ), ante lo que Seúl respondió con el despliegue de sus propios cazas de combate.

"Alrededor de las 10:00 hora local (01:00 GMT), siete aeronaves militares rusas y dos aeronaves militares chinas entraron de manera sucesiva en la ADIZ sobre el mar del Este y el mar del Sur y posteriormente salieron", dijo el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur en un comunicado.

Las Fuerzas Armadas surcoreanas añadieron que los aviones fueron detectados antes de que entraran en la ADIZ y desplegaron cazas de la Fuerza Aérea, llevando a cabo medidas tácticas para prevenir situaciones imprevistas.

