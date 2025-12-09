Comienza elección de alcalde de Miami como un termómetro local de las legislativas de 2026

Aunque es una elección no partidista, la contienda ha captado atención nacional, con el respaldo del presidente Trump a González, en un condado como Miami-Dade, históricamente demócrata durante décadas, pero que el republicano conquistó por más de 10 puntos frente a Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024.

El apoyo al cubanoestadounidense, exdirector de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés), podría convertirse en un nuevo indicador local de la capacidad de los republicanos para mantener su control en el Congreso antes de las elecciones de medio término del próximo año, según los analistas.

Mientras tanto, el Comité Nacional Demócrata se ha volcado a Higgins, evidenciado por la visita del senador Rubén Gallego el fin de semana pasado, en una muestra de la creciente politización de la contienda y del reacomodo electoral que atraviesa el sur de Florida.

Aunque el condado -que incluye la ciudad de Miami- se movió claramente hacia el Partido Republicano en las elecciones de 2024, algunos reportes señalan que en la ciudad de Miami Harris ganó por "un margen muy estrecho", lo que hace aún más impredecible el desenlace de la elección municipal de hoy.

El ganador reemplazará a Francis Suárez, de origen cubano y aliado de Trump, quien asumió en noviembre de 2017 la Alcaldía y brevemente se postuló para la presidencia en 2024.

El Partido Demócrata de Florida ve esta contienda como una oportunidad para recuperar impulso y autoestima tras una serie de derrotas.

Sin embargo, Miami cuenta con una fuerte maquinaria política republicana, y los votantes latinos se inclinaron de manera contundente hacia los republicanos en 2024, consolidando la ventaja conservadora en la región.

Higgins ha centrado su campaña en gestionar el aumento del costo de vida, reforzar la transparencia en el gobierno municipal y mejorar los servicios básicos.

González, coronel retirado de la Fuerza Aérea y exadministrador de la ciudad durante la gestión de Suárez, ha puesto el énfasis en seguridad pública, crecimiento económico y gestión de emergencias, apoyándose en su experiencia militar y administrativa.

En materia migratoria, hay contraste entre los candidatos. González ha respaldado las amplias medidas de represión del Gobierno de Trump, que han puesto incluso a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes en el punto de mira.

La semana pasada, la Administración impuso nuevas restricciones para que cubanos y venezolanos -dos de las comunidades más numerosas de Miami- puedan solicitar la ciudadanía estadounidense.

Miami tiene una población cercana al medio millón de habitantes, de los cuales un 70 % se identifican como hispano. Dentro de esta comunidad, los cubanos son el grupo más numeroso, mientras que los venezolanos representan alrededor del 5 % del total latino de la urbe.

Higgins, por su parte, ha calificado las políticas migratorias del Gobierno de Trump como "inmorales".

La elección de hoy se realiza porque ninguno de los candidatos superó el 50 % de los votos en los comicios del pasado 4 de noviembre: la demócrata, de 61 años, se hizo con el 36 % de los votos frente al 19 % de González, de 68.

Los centros de votación, que abrieron a las 7:00 hora local (12:00 GMT), cerrarán a las 19:00 hora local (00:00 GMT).

Además de Miami, otras ciudades del condado celebran votaciones este martes.

En Hialeah, Jessica Castillo y Gelien Pérez compiten por el puesto del Grupo III del Concejo, mientras que William 'Willy' Marrero y Javier Morejon disputan el asiento del Grupo IV.

En Miami Beach, solo una competencia fue a la segunda vuelta: la del Grupo I de la Comisión, entre Monica Matteo-Salinas y Monique Pardo Pope.

La elección está abierta a todos los votantes de la ciudad, ya que los comisionados representan a Miami Beach en su conjunto y no a distritos específicos.