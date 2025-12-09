Defensas antiaéreas rusas derriban cuatro drones ucranianos que se dirigían a Moscú

Tres de los drones fueron neutralizados en torno a las 17.00 horas (14.00 GMT) y otro, cerca de las 20.00 (17.00 GMT), según precisó el regidor en su canal de Telegram.

"En los lugares de caída de los fragmentos (de los drones) trabajan especialistas de servicios de emergencias", precisó Sobianin.

El ataque de los aparatos no tripulados contra la capital rusa obligó a cerrar temporalmente los aeropuertos de la ciudad. En el mayor aeropuerto de Moscú, Sheremétievo, la situación se saldó con 16 vuelos cancelados.

Los drones ucranianos comenzaron a atacar la región de Moscú en 2023, un año después del comienzo de la guerra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El mayor ataque contra el territorio ruso tuvo lugar en marzo pasado, cuando las defensas antiaéreas del país derribaron más de 340 drones ucranianos, la mayoría de los cuales volaba en dirección a Moscú.