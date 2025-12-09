Dos civiles muertos y dos policías heridos deja la explosión de una granada en Colombia

Así lo informó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien precisó en su cuenta de X: "En el vehículo había dos personas. Ambas fallecieron".

Rendón agregó que "dos policías que se encontraban cerca del peaje resultaron heridos y fueron trasladados a un centro médico. Los uniformados presentan heridas con esquirlas de la granada que no comprometen su vida".

El gobernador explicó que la explosión ocurrió en el peaje de Copacabana, en la autopista Medellín-Bogotá, y que las primeras informaciones de las autoridades indican que "se trató de una granada al interior del carro que portaban las personas que se movilizaban en él".

Este hecho se suma al ocurrido la madrugada de este martes, cuando el peaje en una carretera del Valle de Aburrá, también en Antioquia, fue destruido con explosivos, en un ataque atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El atentado no dejó heridos ni fallecidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El hecho ocurrió en el municipio de Girardota, donde desconocidos detonaron la carga explosiva contra el peaje. La Alcaldía aseguró en un comunicado que rechaza "de manera categórica" lo ocurrido y precisó que, pese al daño material, no hubo muertos ni heridos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, opositor al gobierno de Gustavo Petro y quien también condenó arremetida, afirmó que los presuntos responsables serían miembros de la guerrilla del ELN.

En Antioquia tienen presencia varias facciones disidentes de las antiguas FARC, el ELN y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia y heredera de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).