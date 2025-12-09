El papa no ve realista buscar un plan de paz para Ucrania sin Europa tras crítica de Trump

"Creo que el rol de Europa es muy importante y que la unidad de los países europeos es verdaderamente significativa, especialmente en este caso", sostuvo el papa ante los medios a su salida de su residencia de la localidad romana de Castel Gandolfo, donde esta mañana recibió al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El pontífice estadounidense había sido preguntado por los planes del presidente de su país, Donald Trump, que conduce negociaciones a dos bandas en busca de un acuerdo de paz, y por las críticas que el mandatario ha dirigido a la Unión Europea (UE).

"Buscar un acuerdo de paz sin incluir a Europa en las negociaciones no es realista. La guerra es en Europa y creo que, en cuanto a las garantías de seguridad buscadas hoy y en el futuro, Europa deba tener un papel", ha considerado.

Para agregar, acto seguido: "Lamentablemente no todos lo entienden así pero creo que hay una oportunidad muy grande para los líderes de Europa para unirse y buscar juntos soluciones".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este mismo martes, en una entrevista con Politico, Trump ha acusado a la UE de ser un grupo de países "en decadencia" con líderes débiles.