El Parlamento de Venezuela aprueba un presupuesto para el próximo año menor al de 2025

Sin embargo, en moneda nacional, el presupuesto muestra un aumento del 454 %, al pasar de 906.459.117.540 bolívares a 5.022.968.785.870 bolívares.

En la sesión de este martes, el Legislativo aprobó por mayoría calificada la denominada 'Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2026', que señala que el 77,8 % del monto será destinado a la inversión social.

El diputado opositor Óscar Ronderos dijo este martes que "no hay ningún incremento de partida presupuestaria" para los salarios de educadores del sector público y funcionarios como policías y bomberos, por lo que instó a que el crecimiento económico del país también "llegue al bolsillo de todos los venezolanos y le permita mejorar su poder adquisitivo".

Según lo establecido en la Constitución, el mandatario Nicolás Maduro tiene diez días para promulgar la ley luego de recibirla, y posteriormente será publicada en la Gaceta Oficial, el periódico oficial del Estado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presupuesto para 2026 fue presentado el pasado jueves en la AN por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y desde entonces, en cinco días, se redujo su equivalente en dólares un 2,34 %, como consecuencia de la constante devaluación de la moneda nacional frente a la divisa estadounidense, principal indicador de precios en el país suramericano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Venezuela el dólar es usado incluso como referencia para cobrar la gasolina y para fijar las bonificaciones salariales que reciben los empleados públicos.

Rodríguez, también ministra de Hidrocarburos, dijo el pasado jueves que la actividad petrolera, el principal motor económico de la nación, registra un "crecimiento sostenido".

La funcionaria destacó que el presupuesto para 2026 "tiene previsto y contemplado los recursos que se requieren para la seguridad y para la defensa de Venezuela", en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

En ese sentido, Rodríguez aseguró que su país sigue "de pie" a pesar del que señaló como "despliegue dantesco de fuerzas militares estadounidenses".

Si bien EE.UU. insiste en que su presencia militar en la región tiene como objetivo combatir el narcotráfico, Rodríguez reiteró el jueves que Washington busca "hacerse de los recursos energéticos de Venezuela", entre ellos, el petróleo.