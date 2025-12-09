Florida designa mayor grupo civil musulmán de EEUU como organización terrorista extranjera

La orden ejecutiva, que rige a partir de esta semana, indica que las agencias estatales deben tomar medidas para impedir actividades ilegales de estas organizaciones.

El republicano instruyó a las agencias de Florida "a emprender todas las medidas legales para prevenir actividades ilegales de estas organizaciones, incluyendo negar privilegios o recursos a cualquier persona que brinde apoyo material", señaló en X.

En su orden, el gobernador afirma que, tras el ataque del 7 de octubre a Israel, los capítulos de los Hermanos Musulmanes en Medio Oriente se unieron a ataques contra esa nación y proporcionaron apoyo a Hamas, Hezbollah y otros grupos palestinos.

CAIR, junto con su capítulo de Florida, respondió este martes que planea demandar a DeSantis por lo que calificó como una proclamación "inconstitucional" y "difamatoria".

Subrayó que se trata de un "ataque a toda la comunidad musulmana de Florida".

CAIR indicó que la designación estatal de "terrorista" es una medida extraordinaria que normalmente corresponde al gobierno federal, y advirtió que la acción de Florida entra en un terreno legal sin precedentes.

"Esta forma de retórica antimusulmana y teorías conspirativas convertidas en políticas gubernamentales pone en peligro a todos los musulmanes de Florida y les pone un blanco en la espalda", detalló en un comunicado Edward Ahmed Mitchell, director adjunto nacional.

CAIR afirma que la orden busca difamar y silenciar a la comunidad musulmana, especialmente a quienes critican la política exterior y de seguridad de EE.UU..

El mes pasado, Texas designó a CAIR como grupo terrorista, prohibiéndole incluso la compra de propiedades en el estado.

Además, la proclamación autoriza al gobierno estatal a emprender acciones legales: el fiscal general puede buscar su cierre y aplicar sanciones civiles si se considera que se han violado las leyes estatales.

Actualmente, CAIR está demandando al estado de Texas por esta designación, argumentando que viola la libertad de expresión, el debido proceso y los derechos de propiedad.