Lecornu salva un obstáculo pero evidencia la precariedad de su situación

El texto, que todavía tendrá que pasar el trámite en el Senado, fue apoyado por 247 diputados, la mayoría de los 'macronistas', socialistas y algunos miembros de la derecha moderada, frente a 234 en contra, esencialmente de la extrema derecha de Marine Le Pen y de la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.

Tras tres semanas de duras negociaciones, el jefe del Gobierno consiguió atraer a los socialistas y conseguir la abstención de la mayoría de los ecologistas, pero su camino parece aun arduo para la prueba final, la adopción de unos presupuestos generales para 2026.

"El combate será más duro, pero no vamos a ceder al nerviosismo ni a las agendas electorales", señaló en la red social X el jefe del Gobierno, que ha visto como el resultado de esta votación validaba su arriesgado método.

Este consiste en renunciar al mecanismo constitucional que le permite adoptar las cuentas sin voto parlamentario, aunque eso le expone a una moción de censura, como ya sufrieron sus dos antecesores, el conservador Michel Barnier y el centrista François Bayrou.

En su lugar, optó por ir dando concesiones a unos y a otros, lo que ha acabado por conformar un presupuesto que nadie considera propio, pero en el que existe un mínimo común denominador que le ha permitido salir adelante.

La principal concesión ha sido la suspensión de la reforma de las pensiones, principal reforma estructural adoptada en 2023 bajo el mandato de Emmanuel Macron, que ahora volverá a quedar en un limbo y será uno de los campos de batalla de las próximas presidenciales.

Aquella impopular reforma, adoptada sin voto parlamentario y en medio de multitudinarias manifestaciones, retrasó dos años la edad mínima de jubilación hasta los 64 años.

Esa renuncia y un incremento de los créditos para la sanidad, la renuncia a la congelación de algunos subsidios y el fortalecimiento de los créditos a los hospitales públicos acabaron por conformar una raquítica mayoría que ahora quedará a prueba de los presupuestos generales.

Un terreno de juego aun mayor y con una presión superior, puesto que el margen de maniobra es más pequeño en un momento en el que Francia debe afrontar importantes recortes o subir los impuestos para no agravar un déficit púbico que este año acabará por encima del 5 % y que París se ha comprometido a acercar al 3 % en 2029.

La votación de las cuentas de la Seguridad Social resquebrajó las alianzas que se habían conformado en las legislativas del año pasado.

La de la izquierda, ya muy debilitada, saltó por los aíres por el respaldo de los socialistas al Gobierno y la abstención de los ecologistas, lo que despertó la ira de La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, que les reprochó haber salvado el cuello de Macron.

Tampoco salió bien parada la alianza 'macronista', donde algunos de sus componentes, como el ex primer ministro Édouard Philippe, se mostró muy crítico con los presupuestos, aunque finalmente sus 34 diputados acabaron por abstenerse.

Eso le valió las críticas de otros componentes de esa alianza, como del también ex jefe del Gobierno Gabriel Attal, en lo que se configura ya como una toma de posición de cara a la sucesión de Macron, que no puede presentarse a un tercer mandato y cuya popularidad está por los suelos.

El maratón legislativo continuará en Francia, un país muy poco acostumbrado a los pactos parlamentarios, pero Lecornu ha dado un paso de gigante para validar su método.